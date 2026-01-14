Elefante-marinho resgatado no Paraná se recupera de pneumonia antes de voltar ao mar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O elefante-marinho resgatado pelo Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná (LEC-UFPR) está em tratamento contra um quadro de pneumonia. O filhote, com idade estimada em três meses, foi encontrado debilitado às margens da praia de Matinhos no dia 26 de dezembro.

Na ocasião, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina na orla quando identificou o animal. A área foi isolada para evitar a aproximação de curiosos, e os pesquisadores foram acionados imediatamente. Desde então, o filhote está sob cuidados especializados no Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise da Saúde da Fauna Marinha (CReD-UFPR).

No dia do resgate, o elefante-marinho já apresentava sinais clínicos compatíveis com pneumonia, o que exigiu atendimento veterinário imediato. O animal mede cerca de 1,79 metro de comprimento e 65,9 quilos, características que confirmam tratar-se de um filhote ainda muito jovem.

Uma das hipóteses é que a fêmea tenha escolhido ilhas inabitadas do litoral para ter o filhote, buscando mais tranquilidade e menos interferência humana. Atualmente, o filhote está estabilizado e segue em processo de reabilitação. A expectativa é que, após a recuperação completa, ele possa retornar ao oceano em segurança.

Tratamento

Desde a internação, ele recebe tratamento médico contínuo. A rotina inclui monitoramento clínico, alimentação controlada e estímulos comportamentais voltados ao desenvolvimento da caça, etapa fundamental para a readaptação ao ambiente natural. Segundo os pesquisadores, o quadro de saúde evoluiu de forma positiva.

Entre os dados levantados durante o acompanhamento, os pesquisadores destacam que este é o primeiro registro de um elefante-marinho na região. De acordo com a equipe do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), a presença do animal reforça a importância do monitoramento da fauna marinha no litoral paranaense.

