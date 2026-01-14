Homem atrai vítima e tenta matá-la por dinheiro na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 18 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) na tarde desta terça-feira (13/01), acusado de tentativa de latrocínio em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O crime aconteceu ainda em dezembro de 2025.

Segundo as investigações, o suspeito atraiu a vítima para sua casa, onde a atacou com uma arma branca. A vítima foi esfaqueada várias vezes e teve seu dinheiro roubado logo em seguida. Após o ataque, o jovem fugiu com o valor.

“Após o ataque, o investigado teria fugido com o dinheiro da vítima”, informou a delegada Mariana Coelho, responsável pelo caso.

Pela gravidade do crime, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi imediatamente aceita pelo Poder Judiciário. O homem já foi encaminhado ao sistema penitenciário e permanece à disposição da justiça. O inquérito policial foi concluído.

A população pode colaborar com informações sobre foragidos através dos números 197 (PCPR), 181 (Disque-Denúncia) ou pelo WhatsApp (41) 9 9125-5192. As denúncias são anônimas.