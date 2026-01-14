Curitiba e Litoral entram em alerta de tempestade com risco de ventos fortes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta quarta-feira (14/1), dois novos alertas para tempestades que podem atingir o Paraná até a madrugada. A área de maior risco está concentrada na faixa Leste do estado, que inclui Curitiba, a Região Metropolitana e o Litoral.

O alerta laranja indica perigo elevado. A previsão do tempo aponta para acumulados de chuva que podem chegar a 100 milímetros em um único dia, além de ventos intensos com rajadas de até 100 km/h. Também há possibilidade de queda de granizo, o que aumenta o risco de danos em áreas urbanas e rurais.

De acordo com o Inmet, as chuvas mais intensas devem se concentrar na faixa Leste do Paraná, avançando até a região de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro, próximo à divisa com o estado de São Paulo. Nessas áreas, o volume de chuva pode ser elevado em curtos períodos.

Já o alerta amarelo, que indica perigo potencial, abrange uma extensa faixa do estado. Ele se estende desde a região de Umuarama, no Noroeste, até Três Barras, na divisa com Santa Catarina. Nesse caso, são esperadas tempestades com menor intensidade, mas ainda capazes de provocar rajadas de vento, chuva forte e descargas elétricas.

Chuva e temperaturas altas

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as condições de tempo instável são resultado da combinação de calor e umidade em todo o estado. Esse cenário favorece a formação de nuvens carregadas ao longo do dia.

A previsão indica que as chuvas devem ocorrer de forma pontual e localizada, podendo se intensificar rapidamente em algumas regiões. Apesar da instabilidade, as temperaturas seguem elevadas no Paraná.

Em Curitiba, a máxima prevista é de 28 °C. No Litoral, os termômetros podem alcançar os 30 °C, especialmente em cidades como Paranaguá e Pontal do Paraná, contribuindo para a sensação de abafamento antes das pancadas de chuva.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉