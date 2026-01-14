Aposta feita em shopping de Curitiba ganha R$ 58 mil com a Mega-Sena

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma aposta registrada em Curitiba está entre as premiadas na quina do concurso 2959 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (13/1). Apesar de não acertar as seis dezenas, o bilhete garantiu um prêmio de R$ 58.801,80 ao acertar cinco números do sorteio.

Resultado da Mega Sena 2959: 18, 26, 35, 41, 44 e 45.

O bilhete premiado foi registrado na Lotérica Bons Ventos, localizada dentro do Park Shopping Barigui. A aposta foi do tipo simples, com apenas seis números marcados no volante. Além de Curitiba, outra aposta com o mesmo valor de prêmio foi registrada em Matinhos, no Litoral do Paraná.

No Paraná, outras 115 apostas também foram premiadas ao acertar quatro dezenas do concurso. Cada uma recebeu R$ 1.389,80. Desse total, 34 apostas foram feitas em Curitiba.

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. O próximo concurso da Mega-Sena está marcado para quinta-feira (15/1) com prêmio estimado em R$ 35 milhões.

Como apostar

Para concorrer no próximo sorteio, os interessados podem registrar apostas em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site Loterias Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6,00, e é possível marcar de 6 a 15 dezenas no mesmo volante, aumentando as chances de acerto.

Outra alternativa é participar de bolões oficiais da Caixa, que permitem apostas em grupo. O valor mínimo do bolão é de R$ 15,00, com cotas a partir de R$ 6,00. Os bolões podem ser organizados entre amigos ou adquiridos diretamente nas lotéricas.

