70% dos paranaenses pagariam mais por serviços rápidos e sem burocracia, mostra pesquisa 

No estado, 9 em cada 10 paranaenses se consideram “Bicho do Paraná” e afirmam sentir orgulho de viver no estado, segundo a pesquisa Selfie Paraná 2025. O resultado reforça um sentimento coletivo de pertencimento e identidade regional forte entre os moradores.

Esse orgulho se traduz em comportamento de consumo. Quando os preços são semelhantes, a maioria dos entrevistados diz preferir produtos e serviços de marcas paranaenses, valorizando a cultura, as festas e as tradições locais.

O levantamento também revela uma população cada vez mais orientada à praticidade. Sete em cada dez paranaenses afirmam estar dispostos a pagar mais por serviços rápidos, simples e sem burocracia, tanto no atendimento presencial quanto no digital, indicando expectativa crescente por experiências eficientes.

Na avaliação sobre qualidade de vida, 64% dizem estar satisfeitos com a própria saúde, com destaque para alimentação, espiritualidade e relacionamentos pessoais. Para muitos entrevistados, a percepção é de que vivem atualmente a melhor fase da vida, apesar das exigências do cotidiano.

O cuidado preventivo aparece como prioridade. Mais da metade dos paranaenses afirma realizar exames médicos com regularidade e demonstra maior atenção ao que consome. Embora 75% se digam satisfeitos com a alimentação, o equilíbrio alimentar ainda é apontado como um desafio constante.

No tempo livre, assistir à TV lidera as preferências, seguida por descansar e viajar. A televisão mantém relevância por dois fatores centrais: credibilidade e proximidade regional. Segundo a pesquisa, 85% afirmam confiar mais em marcas e produtos vistos na TV.

Diferentes gerações

A análise por geração revela contrastes. Entre a Geração Z, metade não se sente emocionalmente bem ou realizada, com destaque para o impacto negativo das redes sociais na saúde mental.

Millennials relatam dificuldade de conciliar trabalho e autocuidado, enquanto a Geração X destaca a importância do sono. Já os boomers mantêm rotinas de exames e percebem mais recursos para envelhecer com qualidade.

Apesar das diferenças etárias, há um ponto comum: o arrependimento ligado à hiperconectividade, especialmente o hábito de trocar horas de sono pelo uso do celular.

A pesquisa ouviu 4.141 paranaenses, entre 6 de outubro e 3 de novembro. Segundo a RPC, o Selfie Paraná amplia a compreensão sobre o presente e o futuro do estado ao ir além dos dados estatísticos e revelar comportamentos, emoções e escolhas dos paranaenses.