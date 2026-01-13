Aviso de pauta

Curitiba recebe R$ 67 milhões para modernização viária no Jardim Botânico

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 13/01/26 15h01

A Prefeitura de Curitiba e o Governo do Paraná assinam nesta quarta-feira (14) um convênio de R$ 67 milhões para modernizar a infraestrutura viária na região do Jardim Botânico. O projeto inclui a construção de uma trincheira sob a Avenida Prefeito Lothário Meissner, conectando as ruas Ostoja Roguski e Alberto Twardowski, além de melhorias em cerca de dez ruas da área.

As obras visam facilitar o acesso à BR-277, importante via de saída para o Litoral. O pacote de intervenções contempla a implantação de alças de acesso, iluminação, sinalização e urbanização para o novo sistema de circulação. Os recursos serão disponibilizados pela Secretaria de Estado das Cidades.

A assinatura do convênio acontecerá às 11h no Salão de Atos do Palácio Iguaçu, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior e do prefeito Eduardo Pimentel. A iniciativa busca otimizar o fluxo de veículos na região, que deve receber ainda mais tráfego com a ampliação prevista da BR-277.

As intervenções prometem impactar positivamente a mobilidade urbana no entorno do Jardim Botânico, um dos principais pontos turísticos da capital paranaense. A expectativa é que as obras melhorem significativamente o deslocamento de moradores e visitantes na área, reduzindo congestionamentos e facilitando o acesso a importantes vias da cidade.

