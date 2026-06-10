Universo UFPR 2026 começa nesta quinta em Curitiba e reúne cursos de graduação

Começa nesta quinta-feira (11/06), em Curitiba, o Universo UFPR 2026, evento gratuito que reúne todos os cursos de graduação da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e de outras cinco instituições públicas do estado.

A programação segue até o próximo domingo (14/6), no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui. O evento substitui a tradicional Feira de Cursos e Profissões e é uma oportunidade para quem tem interesse em ingressar no ensino superior conhecer mais sobre os cursos disponíveis na instituição.

O que o estudante vai encontrar no Universo UFPR 2026?

Durante os quatro dias de programação, os visitantes poderão tirar dúvidas diretamente com professores e acadêmicos sobre o cotidiano universitário, o mercado de trabalho e a grade curricular de cada carreira. Além dos estandes dos cursos presenciais, o evento contará com três espaços temáticos principais:

Espaço Estude Aqui: Focado nas formas de ingresso (vestibular, Sisu, ações afirmativas) e nas políticas de permanência estudantil (bolsas, auxílios e intercâmbios).

Focado nas formas de ingresso (vestibular, Sisu, ações afirmativas) e nas políticas de permanência estudantil (bolsas, auxílios e intercâmbios). Arena Científica: Mostra interativa com demonstrações práticas de pesquisas e projetos tecnológicos desenvolvidos na universidade.

Mostra interativa com demonstrações práticas de pesquisas e projetos tecnológicos desenvolvidos na universidade. Arena Cultural: Palco para apresentações artísticas, oficinas e atividades de leitura promovidas por projetos de extensão.

Outras universidades do Paraná

Uma das novidades da edição de 2026 é a integração com outras instituições. Estarão presentes representantes da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), do Instituto Federal do Paraná (IFPR), da Universidade Estadual de Maringá (UEM), da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) e da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

Serviço: Universo UFPR 2026

Data: 11 a 14 de junho (quinta a domingo)

11 a 14 de junho (quinta a domingo) Horário: Das 9h às 18h

Das 9h às 18h Local: Centro de Eventos Positivo (Alameda Ecológica Burle Marx, 2518 – Santo Inácio, Curitiba)

Centro de Eventos Positivo (Alameda Ecológica Burle Marx, 2518 – Santo Inácio, Curitiba) Entrada: Gratuita

Gratuita Inscrições: O ingresso individual (ou o agendamento de caravanas escolares) deve ser feito previamente pelo site oficial do evento.