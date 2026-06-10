Por que o aeroporto Afonso Pena foi eleito um dos 5 melhores do país em eficiência de conexão

O aeroporto internacional Afonso Pena, localizado na Região Metropolitana de Curitiba, obteve a nota 7,23 em um levantamento mundial sobre os menores tempos de espera para conexões de voos. O terminal foi o único dos 37 aeroportos do Paraná a figurar na lista.

A pesquisa, realizada pelas organizações AirHelp e Minimum Connection Times, avaliou 196 terminais ao redor do mundo. O estudo calculou a eficiência operacional com notas de zero a dez, cruzando o volume total de voos com o índice de conexões perdidas em rotas domésticas e internacionais.

Entre os 16 aeroportos brasileiros listados no ranking, Curitiba aparece entre os cinco melhores. Acima da capital paranaense estão Florianópolis, que liderou o levantamento com nota 9; Goiânia (8,95); Porto Alegre (8,33); e Cuiabá (8). Na outra ponta da lista, os terminais paulistas de Congonhas e Guarulhos registraram as menores notas, com 4,41 e 4,08, respectivamente.

De acordo com os critérios da Minimum Connection Times, a estrutura do Afonso Pena facilita o trânsito dos passageiros porque os embarques nacionais e internacionais ocorrem no mesmo andar. O site especializado aponta que o deslocamento a pé entre os portões exige apenas de dez a 15 minutos – a administração do aeroporto afirma que o tempo é de cinco minutos.

A única ressalva feita pelos analistas do ranking é o clima de Curitiba. O texto adverte que condições meteorológicas imprevisíveis e nevoeiros na região podem provocar atrasos ou alteração nas rotas programadas pelas companhias aéreas.

Passageiros elogiam

“O Afonso Pena investe na qualificação da infraestrutura e na ampliação de serviços para criar um ambiente acolhedor durante a conexão”, afirma o gerente do aeroporto, Éden Pisani Júnior. Ele declarou que a equipe atua para aprimorar os indicadores e garantir uma jornada fluida.

A vendedora Maria Aparecida Veiga vai ao aeroporto a cada cinco meses e faz conexões com outros terminais brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. “Concordo com essa nota, nos outros aeroportos eu fico aguardando muito mais tempo”.

A enfermeira Jaqueline Barbosa mora em Curitiba, mas trabalha em Brasília e, por isso, viaja quatro vezes a cada mês. Ela percebe que as conexões que precisa fazer em Congonhas e em Guarulhos podem ser mais demoradas, mas que isso depende da companhia aérea.

“Para mim, está perfeito. O aeroporto Afonso Pena é nota dez, principalmente em limpeza e organização. Brasília e Rio de Janeiro são mais precários”, afirma Jaqueline.

O Afonso Pena logo deverá crescer ainda mais, com uma nova pista de pousos e decolagens com cerca de três mil metros, que será quase um quilômetro maior do que a pista principal que está em operação atualmente. A administração obteve no ano passado uma licença prévia que confirmou a viabilidade ambiental do projeto.

Afonso Pena: rápida conexão e elogios dos passageiros. Foto: Giully Regina

Desempenho no Paraná

No Afonso Pena, o tempo mínimo de espera é de 45 minutos para conexões domésticas, 1 hora e 20 minutos para voos que vão para o exterior e 1 hora e 35 minutos entre rotas internacionais. Embora fora do ranking principal, outros 22 terminais do estado constam no banco de dados da instituição.

Os terminais de Cascavel e Campo Mourão registram os menores tempos do estado para conexões domésticas, com 30 e 45 minutos, respectivamente. Já os aeroportos de Apucarana, Arapongas, Arapoti e Telêmaco Borba têm os maiores tempos de espera, exigindo uma hora de intervalo.