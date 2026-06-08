Vacina da dengue do Butantan tem aplicação suspensa após duas mortes suspeitas

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (8/6) a suspensão da campanha de vacinação contra a dengue com o imunizante fabricado pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Segundo o governo federal, há duas mortes suspeitas que poderiam estar ligadas à vacina.

“A nossa decisão é de descontinuar a estratégia [de vacinação]. (…) Neste meio milhão de doses, foram identificados 42 casos de reações mais severas, e destas, três situações graves e, destes, dois óbitos. (…) Ainda não é possível estabelecer uma relação de causalidade entre tomar a vacina e estes três casos graves e dois óbitos, mas é um sinal de alerta”, declarou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, os três casos graves ocorreram após um total de 500 mil vacinas aplicadas. Além disso, há 42 casos com reações adversas que ainda estão sendo investigados.

Não foi informado em que parte do país foram registrados os casos graves. Os casos de morte foram de um homem de 58 anos e uma mulher de 48. A terceira vítima com reações graves foi uma mulher de 39 anos, que se recuperou.

Em nota, o Butantan informou que as vítimas eram profissionais de saúde, pois a vacinação se encontrava em fase dedicada ao público ligado às atividades profissionais de saúde. O Butantan declarou ainda que as vacinas tinham até 89% de eficácia comprovada nos testes (leia íntegra abaixo).

O Ministério da Saúde alertou que pessoas que se vacinaram nos últimos 21 dias devem estar atentas a sintomas, que podem incluir febre, vômitos, irritabilidade, dor abdominal, desidratação e cansaço extremo, entre outros sinais de mal-estar ligados à manifestação mais severa da doença.

O imunizante não será descartado até o fim das investigações. A vacina é voltada aos adultos e está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para pessoas de 15 a 59 anos.

Confira na íntegra a nota do Butantan

O Instituto Butantan informa que, seguindo orientação do Ministério da Saúde e da Anvisa, a vacinação contra a dengue será, de maneira preventiva, temporariamente interrompida para reavaliação da estratégia vacinal.

No momento, profissionais de saúde estavam sendo vacinados. A orientação ocorre em razão de alguns casos de reação adversa detectados, três deles com sinal de gravidade, em um universo de aproximadamente 500 mil vacinados, que podem ou não estar relacionados à vacinação. A medida visa garantir a segurança da população nas próximas etapas da vacinação.

O Instituto Butantan mantém seu compromisso e rigor absoluto com a ciência e a saúde da população e irá seguir trabalhando para apoiar o Ministério da Saúde e a Anvisa, fornecendo todas as informações disponíveis sobre a vacina, realizando novos estudos e acompanhando o trabalho de farmacovigilância dos vacinados. Cabe ressaltar que a vacina teve eficácia global de 79,6% e 89% contra a dengue grave em estudo publicado em revista científica internacional. Nos três municípios onde houve vacinação em massa da população – Botucatu (SP), Maranguape (CE) e Nova Lima (MG), o acompanhamento de farmacovigilância se mostrou positivo, sem casos importantes de reação adversa na população.

O Instituto Butantan, como já demonstrado em casos recentes, seguirá trabalhando com o mais absoluto rigor para aprofundar as informações sobre o uso da vacina para que, em se confirmando sua segurança, a vacinação possa ser retomada em breve, com toda a tranquilidade para a população atendida pelo SUS. O Instituto Butantan reafirma seu compromisso de entregar produtos seguros e eficazes para enfrentamento de problemas de saúde pública brasileira pelo SUS.