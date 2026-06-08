Obra em rodovia do Paraná será retomada após coleta de fósseis de 250 milhões de anos

A obra de pavimentação de um trecho de 1.600 metros da PR-364 em Irati, no Centro-Sul do Paraná, será retomada a partir do próximo mês. Os serviços estavam paralisados desde outubro de 2025 devido à descoberta de fósseis durante escavações para a instalação de um bueiro de concreto.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná coletou oito amostras de fósseis, com autorização da Agência Nacional de Mineração, e as encaminhou à Universidade Estadual do Centro-Oeste para análise. As informações são da Agência Estadual de Notícias.

A obra inclui a construção de um viaduto no entroncamento da PR-364 com a BR-153, com investimento de R$ 23,7 milhões. A execução estava em 53,08% quando foi interrompida, com a estrutura do viaduto e dispositivos de contenção já concluídos. Faltam ser finalizados a terraplenagem, o sistema de drenagem, a pavimentação, a sinalização e a nova iluminação viária.

Os fósseis encontrados pertencem a mesosaurídeos, répteis aquáticos do Período Permiano, que viveram antes da era dos dinossauros, há cerca de 250 milhões de anos. As amostras contêm moldes e fragmentos ósseos parciais dessas criaturas e foram recebidas pela Unicentro para tombamento e curadoria. A empresa executora vai remobilizar funcionários e maquinários para retomar os trabalhos no canteiro de obras.