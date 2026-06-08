Como fazer Torta Cookie de Henrique Fogaça na air fryer em minutos

Descobrir como fazer a famosa torta cookie de Henrique Fogaça na air fryer virou a nova obsessão dos apaixonados por culinária nas redes sociais. A receita, que transforma o tradicional biscoito americano em uma imponente e irresistível torta recheada com creme de avelã, ganhou a internet pela sua extrema simplicidade e rapidez.

Preparada diretamente na fritadeira elétrica, essa sobremesa desmistifica a confeitaria complexa e prova que qualquer pessoa pode obter um resultado digno de restaurante sem precisar ligar o forno convencional. Se você quer aprender o passo a passo dessa iguaria de um jeito prático para impressionar todo mundo, o processo é mais fácil do que imagina.

Como fazer Torta Cookie de Henrique Fogaça na air fryer?

Henrique Fogaça é um renomado chef de cozinha, empresário, músico e personalidade da mídia brasileira. Ele ganhou notoriedade nacional como um dos jurados do aclamado talent show MasterChef Brasil, transmitido pela Band, além de ser o fundador e chef executivo do restaurante Sal Gastronomia e do Cão Veio, restaurante em Curitiba.

Com uma forte e influente presença digital, o chef conta com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, plataforma onde compartilha bastidores de suas criações, sua rotina e receitas acessíveis que viralizam instantaneamente.

Em um de seus reels de maior sucesso, Fogaça utiliza a Air Fryer para criar a famosa sobremesa, mostrando uma estrutura com casca crocante por fora, massa macia por dentro e um recheio incrivelmente cremoso. O uso da fritadeira é o grande segredo por trás do sucesso dessa trend, pois a circulação rápida de ar quente acelera o cozimento e mantém a umidade ideal do recheio, tornando-se a alternativa perfeita para a rotina moderna.

Torta Cookie na Air Fryer

Ingredientes:

200g de manteiga derretida

150g de açúcar mascavo

100g de açúcar refinado

1 ovo

300g de farinha de trigo

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

Gotas de chocolate (a gosto)

Pedaços de nozes ou macadâmia

Creme de avelã para o recheio

Passo a Passo:

Em um bowl, misture a manteiga derretida, o açúcar mascavo e o açúcar refinado até obter uma mistura completamente homogênea. Adicione o ovo e mexa muito bem novamente para incorporar. Peneire a farinha de trigo e o bicarbonato de sódio diretamente sobre a mistura e mexa com o auxílio de uma espátula até formar uma massa consistente. Acrescente as gotas de chocolate e os pedaços de nozes (ou macadâmia), misturando delicadamente até incorporar os elementos. Despeje metade da massa em uma forma que caiba perfeitamente no cesto da sua Air Fryer. Espalhe uma camada generosa de creme de avelã por cima desta base e cubra cuidadosamente com o restante da massa, fechando bem as laterais. Asse na Air Fryer até ficar dourada por fora, mantendo o recheio bem cremoso.

Finalização

O grande segredo desta sobremesa reside no contraste perfeito de texturas e temperaturas. Ao retirar a Torta Cookie da Air Fryer, o ideal é deixá-la descansar por alguns minutos para que a estrutura se firme ligeiramente, garantindo um corte limpo sem perder a fluidez do recheio de creme de avelã.

Para elevar a experiência e criar uma apresentação digna de fotos, sirva uma fatia generosa ainda morna acompanhada por uma bola de sorvete de creme ou baunilha.

O calor da torta derreterá suavemente o sorvete, criando uma combinação irresistível.