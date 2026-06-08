Como fazer Torta Cookie de Henrique Fogaça na air fryer em minutos

Descobrir como fazer a famosa torta cookie de Henrique Fogaça na air fryer virou a nova obsessão dos apaixonados por culinária nas redes sociais. A receita, que transforma o tradicional biscoito americano em uma imponente e irresistível torta recheada com creme de avelã, ganhou a internet pela sua extrema simplicidade e rapidez.
Preparada diretamente na fritadeira elétrica, essa sobremesa desmistifica a confeitaria complexa e prova que qualquer pessoa pode obter um resultado digno de restaurante sem precisar ligar o forno convencional. Se você quer aprender o passo a passo dessa iguaria de um jeito prático para impressionar todo mundo, o processo é mais fácil do que imagina.
Como fazer Torta Cookie de Henrique Fogaça na air fryer?
Henrique Fogaça é um renomado chef de cozinha, empresário, músico e personalidade da mídia brasileira. Ele ganhou notoriedade nacional como um dos jurados do aclamado talent show MasterChef Brasil, transmitido pela Band, além de ser o fundador e chef executivo do restaurante Sal Gastronomia e do Cão Veio, restaurante em Curitiba.
Com uma forte e influente presença digital, o chef conta com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, plataforma onde compartilha bastidores de suas criações, sua rotina e receitas acessíveis que viralizam instantaneamente.
Em um de seus reels de maior sucesso, Fogaça utiliza a Air Fryer para criar a famosa sobremesa, mostrando uma estrutura com casca crocante por fora, massa macia por dentro e um recheio incrivelmente cremoso. O uso da fritadeira é o grande segredo por trás do sucesso dessa trend, pois a circulação rápida de ar quente acelera o cozimento e mantém a umidade ideal do recheio, tornando-se a alternativa perfeita para a rotina moderna.
Torta Cookie na Air Fryer
Ingredientes:
- 200g de manteiga derretida
- 150g de açúcar mascavo
- 100g de açúcar refinado
- 1 ovo
- 300g de farinha de trigo
- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
- Gotas de chocolate (a gosto)
- Pedaços de nozes ou macadâmia
- Creme de avelã para o recheio
Passo a Passo:
- Em um bowl, misture a manteiga derretida, o açúcar mascavo e o açúcar refinado até obter uma mistura completamente homogênea.
- Adicione o ovo e mexa muito bem novamente para incorporar.
- Peneire a farinha de trigo e o bicarbonato de sódio diretamente sobre a mistura e mexa com o auxílio de uma espátula até formar uma massa consistente.
- Acrescente as gotas de chocolate e os pedaços de nozes (ou macadâmia), misturando delicadamente até incorporar os elementos.
- Despeje metade da massa em uma forma que caiba perfeitamente no cesto da sua Air Fryer.
- Espalhe uma camada generosa de creme de avelã por cima desta base e cubra cuidadosamente com o restante da massa, fechando bem as laterais.
- Asse na Air Fryer até ficar dourada por fora, mantendo o recheio bem cremoso.
Finalização
O grande segredo desta sobremesa reside no contraste perfeito de texturas e temperaturas. Ao retirar a Torta Cookie da Air Fryer, o ideal é deixá-la descansar por alguns minutos para que a estrutura se firme ligeiramente, garantindo um corte limpo sem perder a fluidez do recheio de creme de avelã.
Para elevar a experiência e criar uma apresentação digna de fotos, sirva uma fatia generosa ainda morna acompanhada por uma bola de sorvete de creme ou baunilha.
O calor da torta derreterá suavemente o sorvete, criando uma combinação irresistível.