Aprenda o bolo de milho com cocada cremosa da chef confeiteira Anna Cury

Depois de um almoço em família no fim de semana, de louça limpa e pia vazia, um café passado na hora pode perfumar a cozinha e pedir um bolinho. Se há um sabor capaz de unificar as memórias de infância de todo brasileiro é a do bolo de milho. A Tribuna do Paraná conversou com a chef confeiteira Anna Cury, da Bee. O Café e Confeitaria Artesanal, que compartilhou uma receita afetiva, que remete às tardes na casa da avó: bolo de milho com cobertura de cocada cremosa.

Anna Cury começou a preparar bolos com 15 anos. Ela cresceu vendo a mãe trabalhar duro na cozinha com salgados e chegou a jurar na adolescência que não queria essa rotina exaustiva da cozinha para seu futuro. No entanto, o coração falou mais alto.

Sua trajetória na confeitaria começou com a confecção de bolos e passou pelos doces finos de casamentos e eventos. Formou-se em administração para entender mais de gestão e, depois de um tempo, mergulhou nas técnicas de restaurantes da alta gastronomia, nas sobremesas empratadas.

Foi nessa época que Anna conheceu Lênin Palhano, um dos chefs paranaenses mais premiados do país. “Começou minha jornada com esse novo mundo. Na confeitaria, a base é uma só: parti dos doces finos para sobremesas de alto nível”, conta a confeiteira.

Anna foi convidada a implementar a Bee O. Café, que faz parte do Grupo Acuro (que engloba o Féer Trattoria e Trama, do chef Lênin Palhano). A proposta foi criar uma confeitaria artesanal, mas com doces mais refinados de vitrine. “Quando eu fiz o projeto, queria um lugar que a pessoa poderia escolher qualquer coisa do cardápio que seria muito bom. Escolhi produtos que, além de trazer conforto, fossem muito bem preparados, com técnicas bem feitas. Nada muito absurdo, de produtos caros e importados, mas de algo bem feito. A Bee. O nasceu para trazer o conforto de uma casa”, defende a chef.

O café tem conquistado os curitibanos com seus croissants redondos, feitos com massa folhada enrolada e recheados generosamente com cremes densos. O doce virou febre em Nova York e caiu no gosto do público também em Curitiba.

Croissant redondo da Bee. O. Foto: Ebraim Martini / divulgação.

A maior surpresa de Anna Cury nesses três anos de Bee. O foi perceber que o público procura pelo simples bem feito. “A gente fez uma versão do bolo gelado, aquele da infância de coco e bem molhadinho, e vendíamos com decoração e frutas. Quando decidimos colocar a fatia embrulhada no papel alumínio, como na infância, passou a ser um dos produtos mais vendidos. ‘Isso lembra a minha casa’, as pessoas falam”.

Bolo de milho: receita de família

Para Anna, o milho com certeza faz parte da cultura brasileira. É um ingrediente muito usado pelos povos originários e que é base para uma série de preparações: do curau à broa. “É muito difícil uma família brasileira não ter comido um bolo de milho. Para você ter uma ideia, essa receita vem da minha mãe, que vem da minha avó. Eu nunca mudei. É simples, tem o sabor do milho, apenas três ingredientes, e traz essa história do Brasil, das famílias, de casa e afeto. Ela me lembra café coado”, comenta a chef.

O bolo de milho com cocada cremosa está disponível em fatias na Bee O. por R$ 18 e também sob encomenda (o bolo inteiro fica por R$ 44).

Bolo de Milho com Cocada Cremosa

Bolo de Milho

Ingredientes

9 espigas de milho

5 ovos

70g de manteiga

360g de açúcar cristal

7g de fermento químico

Modo de preparo

Debulhe todas as espigas de milho e transfira os grãos para um bowl. Adicione os ovos, a manteiga, o açúcar e o fermento. Bata tudo no liquidificador por aproximadamente 5 minutos, até obter uma massa lisa e homogênea.

Despeje em uma assadeira untada e leve ao forno preaquecido a 170°C por cerca de 35 minutos.

O resultado é um bolo extremamente macio, com uma camada cremosa na base que lembra um curau.

Cocada Cremosa

Ingredientes

2 latas de leite condensado

200g de creme de leite

200g de leite de coco

120g de coco ralado

Modo de preparo

Em uma panela, adicione todos os ingredientes e cozinhe em fogo médio, mexendo constantemente até engrossar.

Dica da chef: o ponto ideal é quando a cocada começa a desgrudar levemente do fundo da panela, mantendo ainda uma textura cremosa e brilhante.

Finalize o bolo com a cocada ainda morna.

Serviço

Bee.O Café & Confeitaria Artesanal

Endereço: Rua Jacarezinho, 636, Mercês

Horário: Segunda a sábado, 07h às 19h

Telefone: 41 3023-4808

Redes sociais: @beeocafe