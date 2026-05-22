Chef ensina sopa completa com frango que fica pronta em apenas 10 minutos na pressão

Se você procura uma refeição reconfortante para aquecer os dias de frio que estão marcando presença no Paraná, mas recusa-se a passar horas à beira do fogão ou a lidar com uma montanha de loiça suja, esta receita ideal. A partir de agora vamos ensinar exatamente como preparar uma sopa de frango com legumes e macarrão incrivelmente deliciosa e prática, cujo grande trunfo é a rapidez: fica pronta em apenas 10 minutos na panela de pressão.

O grande catalisador deste sucesso recente é um vídeo partilhado pela influenciadora de gastronomia Ana Zambrim no seu perfil do Youtube. Com uma comunidade de 1,89 Milhão de seguidores, Ana formou-se em gastronomia e acumulou anos de experiência profissional em cozinhas comerciais.

Contudo, foi no ambiente digital que descobriu a sua verdadeira paixão: demonstrar que cozinhar pode ser uma atividade fácil, simples e extraordinariamente deliciosa. Ao desmistificar técnicas e focar-se na praticidade, a chef conquistou uma audiência fiel.

O grande trunfo desta criação viral reside na eficiência extrema e no uso inteligente de uma base aromática de excelência. Para quem quer fugir dos produtos industrializados e garantir o máximo de sabor, a chef partilhou a fórmula do seu famoso caldo de legumes caseiro para criar os cubinhos concentrados. O destaque absoluto vai para o tempo de cozedura: bastam apenas 10 minutos sob pressão para obter um caldo rico, vegetais no ponto perfeito e uma carne suculenta.

Sopa rápida na Panela de Pressão

350g de frango (sobrecoxa, coxa ou peito)

1 cebola

2 cenouras

2 batatas

1 tomate

4 cubinhos de caldo de legumes caseiro (receita abaixo) ou 1 do industrializado

1,500 litro de água

Sal e pimenta a gosto

Macarrão (massa) a gosto

Cheiro verde a gosto para finalizar

Bonus: Ingredientes do Caldo de Legumes Caseiro da Chef

4 colheres de sopa de azeite

5 dentes de alho

2 cebolas (400g)

1 cenoura (200g)

1 talo de salsão e/ou 1 alho-porro (200g)

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de sal

Como fazer uma sopa rápida na panela de pressão

Comece por picar a cebola e o tomate. Descasque as cenouras e as batatas, cortando-as em cubos de tamanho médio (para que não se desfaçam por completo na pressão). Corte o frango em pedaços uniformes.

Montagem na panelade pressão

Coloque todos os ingredientes principais da sopa: o frango, a cebola, as cenouras, as batatas e o tomate. Adicione os 4 cubinhos de caldo de legumes caseiro e regue com os 1,5 litros de água. Tempere com uma pitada de sal e pimenta a gosto.

A cozedura sob pressão: Feche bem a panela de pressão e leve ao lume. Assim que a panela começar a apitar (ganhar pressão), reduza ligeiramente o lume e conte exatamente 10 minutos.

Finalização e Massa

Desligue o lume e deixe a pressão sair naturalmente. Abra a panela em segurança. Neste momento, adicione o macarrão da sua preferência diretamente no caldo quente e leve novamente ao lume (com a panela destapada) apenas o tempo necessário para a massa cozer e o caldo apurar levemente.

Assim que a massa estiver perfeitamente cozida al dente, retire a panela do lume. Para elevar o prato e trazer frescura ao caldo robusto, adicione o cheiro-verde picado generosamente e envolva tudo delicadamente. Sirva de imediato, preferencialmente bem quente, acompanhada por uma fatia de pão rústico ou tostas.

Esta receita partilhada por Ana Zambrim reafirma que a gastronomia prática não é sinónimo de falta de sabor. Pelo contrário, com a técnica certa e o uso inteligente da panela de pressão, é possível nutrir o corpo e confortar a alma numa fração de tempo. Uma tendência que veio para ficar e que promete salvar muitos jantares de inverno. Veja aqui mais receitas deliciosas no canal da Ana Zambrim.