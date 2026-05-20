7 sopas saborosas e fáceis para os dias frios

Nos dias frios, a sopa se torna uma das opções mais apreciadas para aquecer o corpo e proporcionar sensação de conforto. Versátil e saborosa, ela pode ser preparada com diferentes ingredientes, como legumes, verduras, carnes, massas e temperos, agradando aos mais variados paladares.
A seguir, confira receitas de sopas saborosas e fáceis para os dias frios!
1. Sopa de mandioquinha com frango e bacon
Ingredientes
- 500 g de mandioquinha descascada e picada
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e picada
- 1 l de caldo de frango
- 200 g de peito de frango cozido e desfiado
- 100 g de bacon cortado em cubos e frito
- Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e a mandioquinha e frite. Cubra com o caldo de frango e cozinhe até a mandioquinha ficar macia. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até ficar homogêneo e disponha novamente na panela. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Junte o frango e o bacon e cozinhe por 10 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Polvilhe com coentro e sirva em seguida.
2. Sopa de feijão com espinafre e legumes
Ingredientes
- 1 maço de espinafre picado
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 xícaras de chá de feijão cozido
- 4 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 1 xícara de chá de macarrão
- 1 l de caldo de carne
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o espinafre e o feijão e bata até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as batatas, as cenouras e o caldo de carne e cozinhe até os vegetais ficarem al dente. Junte o macarrão e o feijão reservado e cozinhe até obter uma sopa macia e cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
3. Sopa cremosa de vagem com abobrinha
Ingredientes
- 1 xícara de chá de vagem picada
- 1 abobrinha picada
- 1 batata descascada e picada
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 l de caldo de legumes
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha e vagem cozida para decorar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a vagem, a batata e a abobrinha e refogue por 4 minutos. Junte o caldo de legumes, tampe e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, aguarde amornar e transfira para um liquidificador. Bata rapidamente, apenas para triturar levemente os ingredientes. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva decorado com salsinha e pedaços de vagem cozida.
4. Sopa de tomate
Ingredientes
- 5 tomates sem sementes e picados
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1,5 l de caldo de carne
- Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os tomates e cozinhe por 5 minutos. Junte o caldo de carne e cozinhe por 10 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
5. Sopa de legumes
Ingredientes
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
- 2 batatas descascadas e picadas
- 2 xícaras de chá de floretes de couve-flor
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
- 1 l de água
- Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a cenoura, o pimentão e as batatas e refogue por 2 minutos, mexendo sempre. Acrescente a água e cozinhe até levantar fervura. Em seguida, coloque os floretes de couve-flor e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo e sirva a sopa com coentro picado.
6. Sopa de camarão
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz
- 1 cenoura descascada e picada
- 1 batata descascada e picada
- 1 xícara de chá de camarão limpo e sem casca
- Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o camarão e doure. Acrescente o arroz, a cenoura e a batata, cubra com água e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
7. Sopa de couve com feijão-branco
Ingredientes
- 1 xícara de chá de feijão-branco cozido e com caldo
- 2 folhas de couve-manteiga picadas
- 1 batata descascada e picada
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a batata e o feijão-branco com o caldo do cozimento e cozinhe até o tubérculo ficar macio. Junte a couve-manteiga e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até a couve-manteiga murchar. Sirva em seguida.