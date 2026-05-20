7 sopas saborosas e fáceis para os dias frios

Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 20/05/26 19h06
Sopa de mandioquinha com frango e bacon (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock)

Nos dias frios, a sopa se torna uma das opções mais apreciadas para aquecer o corpo e proporcionar sensação de conforto. Versátil e saborosa, ela pode ser preparada com diferentes ingredientes, como legumes, verduras, carnes, massas e temperos, agradando aos mais variados paladares.

A seguir, confira receitas de sopas saborosas e fáceis para os dias frios!

1. Sopa de mandioquinha com frango e bacon

Ingredientes

  • 500 g de mandioquinha descascada e picada
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 l de caldo de frango
  • 200 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 100 g de bacon cortado em cubos e frito
  • Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e a mandioquinha e frite. Cubra com o caldo de frango e cozinhe até a mandioquinha ficar macia. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até ficar homogêneo e disponha novamente na panela. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Junte o frango e o bacon e cozinhe por 10 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Polvilhe com coentro e sirva em seguida.

2. Sopa de feijão com espinafre e legumes

Ingredientes

  • 1 maço de espinafre picado
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 xícaras de chá de feijão cozido
  • 4 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 1 xícara de chá de macarrão
  • 1 l de caldo de carne
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o espinafre e o feijão e bata até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as batatas, as cenouras e o caldo de carne e cozinhe até os vegetais ficarem al dente. Junte o macarrão e o feijão reservado e cozinhe até obter uma sopa macia e cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Sopa cremosa de vagem com abobrinha (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock)

3. Sopa cremosa de vagem com abobrinha

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de vagem picada
  • 1 abobrinha picada
  • 1 batata descascada e picada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 l de caldo de legumes
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha e vagem cozida para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a vagem, a batata e a abobrinha e refogue por 4 minutos. Junte o caldo de legumes, tampe e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, aguarde amornar e transfira para um liquidificador. Bata rapidamente, apenas para triturar levemente os ingredientes. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva decorado com salsinha e pedaços de vagem cozida.

4. Sopa de tomate

Ingredientes

  • 5 tomates sem sementes e picados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1,5 l de caldo de carne
  • Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os tomates e cozinhe por 5 minutos. Junte o caldo de carne e cozinhe por 10 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Sopa de legumes (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)

5. Sopa de legumes

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 2 batatas descascadas e picadas
  • 2 xícaras de chá de floretes de couve-flor
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
  • 1 l de água
  • Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a cenoura, o pimentão e as batatas e refogue por 2 minutos, mexendo sempre. Acrescente a água e cozinhe até levantar fervura. Em seguida, coloque os floretes de couve-flor e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo e sirva a sopa com coentro picado.

6. Sopa de camarão

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 1 batata descascada e picada
  • 1 xícara de chá de camarão limpo e sem casca
  • Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o camarão e doure. Acrescente o arroz, a cenoura e a batata, cubra com água e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

7. Sopa de couve com feijão-branco

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de feijão-branco cozido e com caldo
  • 2 folhas de couve-manteiga picadas
  • 1 batata descascada e picada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a batata e o feijão-branco com o caldo do cozimento e cozinhe até o tubérculo ficar macio. Junte a couve-manteiga e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até a couve-manteiga murchar. Sirva em seguida.

