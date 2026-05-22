Dogão inédito e sobremesa exclusiva: tudo sobre a Vinada Cultural

Curitiba vai celebrar neste fim de semana (23 e 24 de maio) a gastronomia de rua mais querida de toda a cidade: o pão com vina. A Vinada Cultural chega a 9ª edição na Praça Afonso Botelho, no bairro Água Verde, das 11 às 19h, para provar por que o cachorro-quente curitibano é um fenômeno único no país. Este ano, o evento traz a tradição que consagrou as barraquinhas pela cidade, criações inéditas de dogueiros premiados, sobremesas exclusivas e uma imersão na cultura urbana local.
São nove operações de cachorro-quente confirmadas: Meia Boca, Greendog, Expresso Lovizotto, Essen Biergarten, Scooby Dog, Felipão Dogueria, Donas do Sabor, Dogzera e Don’t Stop Hot Dog. Os cachorros-quentes terão valor fixo de R$ 29. Também haverá versão kids por R$ 19. Tudo isso acompanhado por uma programação musical durante os dois dias de evento.
O Green Dog, o único participante a estar presente em todas as edições da Vinada Cultural, traz para a praça a sua assinatura, o campeão de vendas Nhatacas de Juca. O lanche ganhou algumas vezes como o melhor cachorro-quente de Curitiba pelo Prêmio Bom Gourmet e é a assinatura da casa.
A novidade esse ano promete ser o dogão inédito Gofo, feito com ingredientes de origem e técnica apurada: salsicha de toucinho e perfil produzida pela Casa Gralha Azul e defumada pelo Carlos Fogo, vinagrete assado de pinhão – receita autoral da casa, e pralinê de castanhas – uma farofa agridoce e caramelada. Tudo servido num pão ultra macio, sem ovo e sem leite.
“O vinagrete era um segredo nosso. Eu fazia sempre em casa, para churrasco. Só combinava com os nossos churrascos. Assava tudo e fazia o vinagrete durante o churrasco. Então a gente pensava que um dia íamos usar ele. Quando apareceu essa linguiça, o nosso chef Vini disse ‘agora é a hora de usar o nosso vinagrete'”, conta Phelipe Rangel, sócio-proprietário do Green Dog.
Toda edição, desde o nascimento da Vinada Cultural, a equipe do Green Dog escolhe um chef padrinho para acompanhar nas operações do evento. Esse ano, a organização deixou a escolha livre. O Green Dog se uniu com o chef Felipe Cavalcanti, do Easy Cheff, para criar uma sobremesa exclusiva: uma mousse de erva-mate com geleia de poncã. O doce será entregue como cortesia para as 100 primeiras pessoas que chegarem no evento.
Só em Curitiba a Vinada Cultural é possível
A Vinada Cultural esse ano se propõe a valorizar ainda mais a cultura do cachorro-quente na cidade, que nasceu nas calçadas e transformou várias barraquinhas em destinos de gastronomia consolidados.
Andrea Sorgenfrei, CEO do Bom Gourmet, comenta da importância do evento para a cidade. “Para nós a Vinada é do curitibano, é só aqui que ela acontece. Quem vem de fora e se depara com a Vinada precisa entender que esse produto é só aqui. Tem essa valorização [da cultura alimentar], a origem germânica da palavra vina, que vem da wurst [salsicha em alemão]. A gente está trabalhando nisso fortemente nisso esse ano”, comenta.
A Vinada Cultural, para a head do Bom Gourmet Caroline Olinda, fala muito das raízes da cidade, da forma como a própria cultura de Curitiba foi se consolidando por meio dos imigrantes. “Essa imigração europeia chegou aqui e se abrasileirou, ganhou esse jeitinho que é só nosso. Aqui não é salsicha, é vina”, defende.
Para mergulhar ainda mais nesse lado cultural, a Vinada vai contar com uma mostra artística, apoiada pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, ao longo do evento. Através da curadoria da diretora artística Nanna Mercury, três artistas vão produzir obras inéditas, intervenções ao vivo em que as pessoas poderão acompanhar.
O mergulho cultural vai contar também com o trabalho da historiadora Flora Araújo, que explica do ponto de vista histórico porque os curitibanos chamam salsicha de vina. A partir desta pesquisa, os artistas Eloá Cruz, Michel Davis e Bolacha poderão mergulhar e fazer uma viagem na cultura da cidade e na formação gastronômica em seus painéis ao longo do evento.
O evento tem o patrocínio da Britânia, da Hellmanns, e conta com o apoio da Fundação Cultural de Curitiba e do Instituto Municipal do Turismo.
Confira o cardápio completo da Vinada Cultural 2026:
Dogzera (Burguer Bar)
- Dogzera Fritas Insano: Pão macio, 2 vinas, maionese Hellmann’s, batata frita, cheddar cremoso e crispy de bacon.
- Dogzera Gratinado Especial: Pão macio, 2 vinas, maionese Hellmann’s, creme de queijos, cebola caramelizada e mussarela maçaricada.
- Dogzera Kids: Pão macio, 1 vina, maionese Hellmann’s, ketchup Hellmann’s e batata palha.
Donas do Sabor
- Dog Grill Bacon: Pão, 2 vinas, maionese de alho-poró Hellmann’s, cebola caramelizada no melado, bacon crispy, cream cheese e queijo maçaricado.
- Combo Kids: Pão, 2 vinas, maionese de alho-poró Hellmann’s e batata palha (acompanha massinha de modelar).
Dont Stop Hot Dog
- Hot Dog Strogonoff: Pão, maionese Hellmann’s, vina, milho, batata palha extra fina e strogonoff de carne.
- Hot Dog Bacon Cheddar: Pão, maionese Hellmann’s, vina, milho, cheddar cremoso e batata palha.
- Hot Dog Nachos (Kids): Pão, maionese Hellmann’s, vina, milho, cheddar cremoso e Doritos.
Essen Biergarten
- Dog Alemão: Pão bávaro, salsicha artesanal tipo Frankfurt, coleslaw, relish de pepino e mostarda escura Hellmann’s.
- Dog Alemão Kids: Pão bávaro, salsicha artesanal tipo Frankfurt, ketchup Hellmann’s e mostarda Hellmann’s.
- Torta Alemã: Camadas de bolacha, creme branco, creme de chocolate e ganache meio amargo.
Expresso Lovizotto
- Hot Dog Paulista: Pão, vina, maionese, mostarda e ketchup Hellmann’s, milho, batata palha, purê de batata, queijo ralado e farofa de bacon.
- Hot Dog Mexicano: Pão, vina, maionese, mostarda e ketchup Hellmann’s, milho, carne moída especial, cheddar e nachos.
- Hot Dog Kids: Pão, vina, maionese, mostarda e ketchup Hellmann’s com batata palha ou nachos.
Felipão Dogueria
- Felipão Tradicional: Pão caseiro, purê de batata, 2 vinas, vinagrete, batata palha, mussarela e maionese Hellmann’s (tradicional ou alho).
- Felipão Corn Bacon: Pão caseiro, 2 vinas, cebola roxa, milho crocante, bacon, provolone ralado e barbecue ou maionese Hellmann’s.
- Felipão Kids: Pão caseiro, maionese Hellmann’s, 1 vina, batata palha e mussarela.
Green Dog
- Gofo: Pão ultra macio, linguiça defumada, vinagrete assado de pinhão e pralinê de castanha de caju.
- Nhatacas de Juca: Pão ultra macio, 2 vinas, gorgonzola, catupiry e castanha de caju.
- Pocket Lhomo (Kids): Pão ultra macio, 1 vina, bacon e molho especial Hellmann’s.
Meia Boca
- Duplo Suíno: Pão francês, 2 vinas, maionese caseira, pernil desfiado chapeado com tomate e cebola, vinagrete e mostarda.
- Pressata Dog: Massa de pizza de fermentação natural, 2 vinas, frango desfiado, tomate, cebola, batata palha e catupiry.
Scooby Dog
- Scooby Parmegiana: Pão macio, 2 vinas, molho vermelho especial, queijo derretido, batata palha e queijo gratinado.
- Scooby Pernil Prensado: Pão macio, 2 vinas, pernil desfiado ao alho, barbecue Hellmann’s e batata palha.
Délices de Sucre
- Gâteau Capivara: Torta alemã em formato de doce tipo entremet, composta por ganache de chocolate intercalado com bolachas, creme alemão à base de nata e cobertura aveludada de chocolate branco. R$ 36,90.
- Ursinho Apaixonado: Doce tipo entremet com creme crocante de bolacha Lotus, mousse de caramelo e cobertura aveludada de chocolate branco. R$ 41,90.
- Pucón (Fatia): Massa folhada, doce de leite, massa de bolo de baunilha, creme três leites, compota de framboesa, framboesa in natura, cobertura três leites, suspiro e compota de framboesa. R$ 32,90.
- Cachorro-Quente de Morango: Croissant artesanal com creme de baunilha, salsicha de mousse de morango, gel de frutas vermelhas e creme de brigadeiro branco com baunilha. R$ 38,90.
Toca do Churros
- Churros Clássicos: Massa de churros com recheio de doce de leite, Nutella ou chocolate branco tipo Laka. R$ 20,00.
- Churros Top: Massa de churros com recheio e cobertura de M&M’s, KitKat ou Kinder Bueno. R$ 30,00.
Crema Lab
- Sabores Disponíveis: Cuca de Doce de Leite (gelato fior di latte com doce de leite e farofa doce), Stracciatella (fior di latte com pedaços de chocolate meio amargo), Pistacchio L’Arti (sorbet de pistache artesanal sem lactose) e Rosso Frapone (sorbet de morango e framboesa com canela, sem açúcar).
- Preços: 1 sabor: R$ 23,90 | 2 sabores: R$ 26,90 | 3 sabores: R$ 30,90.
Roberta Schwanke
- Brigadeiro ao Leite Drage (50g): Brigadeiro ao leite artesanal, finalizado com confeitos drage crocantes. R$ 14,00.
- Brigadeiro ao Leite Clássico (50g): Brigadeiro ao leite artesanal, finalizado com chocolate belga, textura cremosa e sabor intenso. R$ 18,00.
PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA VINADA CULTURAL 2026
Sábado, 23 de Maio
11h30 às 13h30: Banda Lenhadores da Antártida
14h30 às 15h00: Apresentação do Grupo Folclórico Alte Heimat
15h00 às 17h00: DJ Madu Forte
17h15 às 19h00: Banda Capivara Elétrica
Domingo, 24 de Maio
11h30 às 13h30: DJ Mitay
13h30 às 14h00: Apresentação do Grupo Folclórico Alte Heimat
14h30 às 16h30: Banda Sonora Blues
17h15 às 19h00: Banda Capivara Elétrica
Serviço
Vinada Cultural
Dias 23 e 24 de maio, das 11h às 19h
Praça Afonso Botelho (R. Eng. Rebouças, 3020 – Água Verde – Curitiba)
Entrada gratuita