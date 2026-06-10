Feiras de inverno de Curitiba começam nesta quinta com 60 barracas

As feiras especiais de inverno das praças Osório e Santos Andrade começam nesta quinta-feira (11/6) em Curitiba e seguem até 18 de julho. Mais de 60 barracas oferecem gastronomia típica, artesanato, moda, música e arte de rua nos dois locais, com entrada gratuita.
O evento é realizado pelo Curitiba Turismo e reúne expositores locais com produtos como quentão, pinhão, pamonha, doces, bolos, peças artesanais e roupas de inverno.
A Praça Osório funciona de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h. Já a Praça Santos Andrade abre de segunda a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos, das 12h às 18h30. Cada praça oferece características próprias e experiências diferentes para os visitantes.
A edição deste ano conta com barracas do Circuito de Inverno do Bom Gourmet na Praça Osório, que acontece de 11 de junho a 26 de julho em sua terceira edição. Os estabelecimentos participantes selecionam entre quatro e seis itens dos cardápios com descontos que variam de 20% a 80%, ampliando as opções gastronômicas da temporada.