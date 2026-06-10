Gastronomia

Feiras de inverno de Curitiba começam nesta quinta com 60 barracas

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 10/06/26 11h15
Feiras de Inverno de Curitiba começam nesta quinta com gastronomia, artesanato e clima típico da estação. Foto: Isabella Mayer/SECOM (arquivo)

As feiras especiais de inverno das praças Osório e Santos Andrade começam nesta quinta-feira (11/6) em Curitiba e seguem até 18 de julho. Mais de 60 barracas oferecem gastronomia típica, artesanato, moda, música e arte de rua nos dois locais, com entrada gratuita.

O evento é realizado pelo Curitiba Turismo e reúne expositores locais com produtos como quentão, pinhão, pamonha, doces, bolos, peças artesanais e roupas de inverno.

A Praça Osório funciona de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h. Já a Praça Santos Andrade abre de segunda a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos, das 12h às 18h30. Cada praça oferece características próprias e experiências diferentes para os visitantes.

+ Leia mais

A edição deste ano conta com barracas do Circuito de Inverno do Bom Gourmet na Praça Osório, que acontece de 11 de junho a 26 de julho em sua terceira edição. Os estabelecimentos participantes selecionam entre quatro e seis itens dos cardápios com descontos que variam de 20% a 80%, ampliando as opções gastronômicas da temporada.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google