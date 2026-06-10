BR-277 tem lentidão e obras nesta quarta; veja os trechos com problemas no Paraná

O trânsito nas rodovias do Paraná nesta quarta-feira (10/06) exige atenção redobrada dos motoristas por conta de acidentes, bloqueios programados para obras e intervenções em importantes trechos federais e estaduais.

Principais Rodovias Federais (BRs)

BR-277 (Sentido Litoral)

A BR-277 registra mais de 6 quilômetros de lentidão na altura do km 31, em Morretes. O congestionamento foi provocado pelo tombamento de um caminhão carregado com soja na manhã desta quarta-feira, mobilizando equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a remoção da carga e a liberação total da pista.

Além da ocorrência, a concessionária EPR Litoral Pioneiro realiza obras ao longo da rodovia. Entre os quilômetros 68 e 83, seguem os trabalhos de ampliação da pista em ambos os sentidos. Já no km 22, no sentido Curitiba, equipes executam serviços de fresagem do pavimento.

BR-376 (Ligação Paraná–Santa Catarina)

O fluxo opera com restrições e velocidade reduzida em alguns pontos devido às obras de manutenção programadas pela concessionária Arteris Litoral Sul. Os motoristas devem redobrar os cuidados em trechos com sinalização de operários e locais onde o tráfego apresenta estreitamento de pista.

BR-153

A EPR Litoral Pioneiro mantém obras de ampliação entre os quilômetros 1 e 52 da BR-153, em ambos os sentidos. As intervenções podem provocar interdições parciais de faixa e redução de velocidade ao longo do dia.

BR-369

Também há serviços de ampliação da rodovia entre os quilômetros 4 e 22, nos dois sentidos. O trecho opera com sinalização reforçada para garantir a segurança dos trabalhadores e usuários da via.

Rodovias Estaduais (PRs e PRCs)

PRC-466

O trecho entre Pitanga e Turvo terá bloqueio total temporário das 14h às 17h, entre os quilômetros 195 e 198. A interdição é necessária para a realização de detonações de rochas relacionadas às obras de duplicação da rodovia.

Motoristas que pretendem utilizar a região devem programar o deslocamento com antecedência ou buscar rotas alternativas durante o período de bloqueio.

PR-151

A rodovia registrou lentidão nas primeiras horas do dia devido ao atendimento de um acidente envolvendo uma motocicleta no trecho entre Ponta Grossa e Carambeí.

PR-407

Na ligação com o Litoral do Paraná, equipes executam serviços de fresagem no km 1, no sentido Paranaguá. O trecho exige atenção por conta da presença de máquinas e possíveis interdições de faixa.

Obras e serviços de conservação

Além das intervenções de ampliação e pavimentação, a EPR Litoral Pioneiro realiza nesta quarta-feira serviços de conservação em todo o trecho sob concessão. As atividades incluem manutenção de dispositivos de segurança, limpeza de sistemas de drenagem, roçada e outras ações de rotina.

Os trabalhos acontecem das 7h às 19h e podem sofrer alterações em função das condições climáticas ou de necessidades operacionais. Em alguns casos, as equipes poderão permanecer atuando durante o período noturno.

A orientação para quem vai pegar a estrada é reduzir a velocidade nos trechos sinalizados, respeitar as orientações das equipes de obras e manter distância segura dos demais veículos.