Universidade em Curitiba tem oficina gratuita de observação dos planetas e estrelas

Explorar os mistérios do universo e refletir sobre o papel da humanidade no cosmos: esse é o propósito do novo ciclo de oficinas do projeto “Ampliando Olhares: astronomia e a busca humana por sentido”, realizado pelo Instituto Ciência e Fé da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em Curitiba. A iniciativa, que acontece desde 2023, mescla debates de temas de divulgação astronômica com práticas de observação da Lua, estrelas e planetas.

Promovendo um diálogo entre astronomia, filosofia, história e religião, os encontros acontecem na Arena Digital PUCPR, localizada no câmpus Curitiba da Universidade. A experiência prática inclui a observação dos astros por meio de diversos telescópios em uma parceria com a empresa Bazar da Astronomia.

“Conhecer a astronomia e sua história, vai muito além de observar estrelas e planetas. É uma forma de compreender nossa existência no universo e nosso lugar nele, despertando a curiosidade sobre o desconhecido. Ao explorar o espaço, expandimos nosso conhecimento, incentivamos o pensamento crítico e construímos uma sociedade mais informada e curiosa”, explica o professor e coordenador do projeto Douglas Borges Candido.

As inscrições para participar da oficina de observação são gratuitas e abertas para participantes a partir de 8 anos. Quem tiver interesse pode fazer o cadastro online.

Confira as datas dos encontros de astronomia na PUCPR, em Curitiba

10 de abril – Sistema Solar. Com momento de observação de Júpiter, Lua (minguante) e estrelas.

15 de maio – Constelações de verão e de inverno. Com momento de observação do céu profundo.

26 de junho – Nosso local no universo. Com momento de observação de diversas estrelas.

Serviço:

Projeto “Ampliando olhares: astronomia e a busca humana por sentido”

Realização: Instituto Ciência e Fé – PUCPR

Data e horário: a partir de 10/04, às 19h

Local: Arena Digital PUCPR – R. Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho, Curitiba (PR)

Inscreva-se gratuitamente