Após denúncia de maus-tratos, sete cavalos são resgatados em parque de Curitiba

A equipe de Fiscalização da Rede de Proteção Animal de Curitiba, com o apoio da Patrulha de Proteção Animal da Guarda Municipal, fez a apreensão de sete cavalos, na manhã desta segunda-feira (07), no Parque Linear do Cajuru. A operação aconteceu depois de denúncias de maus-tratos feitas à Central 156 da Prefeitura de Curitiba.

Segundo o coordenador da Rede de Proteção Animal, Fabiano Cruzara, no local havia cavalos soltos e alguns presos por cordas, todos expostos a riscos. “Os animais apresentavam ferimentos de montaria no dorso, machucados nas pernas e na face decorrentes de fricção de cordas”, explicou Cruzara.

Os cavalos foram levados para o Centro de Referência de Animais em Risco (Crar), da Rede de Proteção Animal de Curitiba.

Deixar animais em locais públicos é infração em Curitiba

Deixar animais de grande porte soltos ou atados por corda em locais públicos de Curitiba é infração à Lei Municipal n° 14.741/2015, regulamentada pelo Decreto n° 80/2018. Tal prática resulta na apreensão dos animais e multa aos responsáveis, além de poder também ser enquadrada como maus-tratos devido aos riscos a que os animais são expostos.

Interessados em adotar os cavalos, obrigatoriamente para manutenção em área rural, fora de Curitiba, devem se cadastrar no site protecaoanimal.curitiba.pr.gov.br e enviar e-mail para protecaoanimal@curitiba.pr.gov.br com a comprovação de cadastro de imóvel regularizado junto à Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar).