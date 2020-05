O Centro Universitário Curitiba (UNICURITIBA) e a UniSociesc, ambas pertencentes ao grupo educacional Ânima, se uniram e passam a ser apenas Unicuritiba. A escolha e manutenção da marca UNICURITIBA (a Unisociesc deixa de existir) foi motivada, sobretudo, pela instituição ter uma identidade com um maior nível de conexão com a cidade.

O UNICURITIBA é a antiga Faculdade de Direito de Curitiba, que alcançou ao longo de sua história de mais de 70 anos representativos padrões de qualidade, além de ter sido o primeiro curso particular de Direito do Paraná.

A UniSociesc, instituição com mais de 60 anos de história, é reconhecida por seus cursos de inovação e tecnologia e esta entre as melhores de Santa Catarina, segundo o MEC. Em Curitiba, a marca tem duas unidades desde 2001: Palácio Avenida e Pinheirinho.

Agora, com a integração, todos os alunos que estudam na UniSociesc Palácio Avenida vão frequentar, a partir do próximo semestre, a sede Milton Vianna Filho, no bairro Rebouças, (respeitando os desdobramentos das medidas de isolamento social impostas pelos órgãos competentes em função da pandemia de Covid-19). Já a unidade Pinheirinho, que possui vocação maker e industrial, manterá suas atividades aos alunos, mas com a nova marca.

Com a unificação, o UNICURITIBA terá mais de 70 opções de cursos de Graduação e Pós-Graduação, incluindo Mestrado e Doutorado em Direito, além de dois campi à disposição dos universitários e da comunidade.

“Certamente, o projeto de unir duas histórias tão ricas e tradicionais traz, por contrapartida, uma missão grandiosa e ousada: construir uma educação cada vez mais diferenciada. Por isso, certos dessa responsabilidade, queremos fazer desse novo momento uma oportunidade única para crescermos, vivermos experiências enriquecedoras e nos tornarmos ainda melhores”, comenta o reitor do UNICURITIBA, Dr. Arnaldo Rebello.

