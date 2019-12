O prefeito de Curitiba Rafael Greca (DEM) está “cirurgicamente muito bem”, é o que afirma a equipe médica que o atende no Hospital Marcelino Champagnat. “Ele está muito bem disposto e com bom humor”, informou o cirurgião-geral Marco Aurélio De George.

continua depois da publicidade

Greca que foi submetido na manhã de quinta-feira (28) a uma cirurgia eletiva para corrigir uma hérnia umbilical, segundo boletim médico publicado no site da prefeitura no início da tarde desta sexta-feira (29), não registra nenhuma intercorrência e já pode até se alimentar com alimentos pastosos, como purê e carne moída.

+ Leia mais: Guarda Municipal reforça efetivo nas ruas de Curitiba na Operação Natal

“O prefeito não tem nenhuma infecção ou sangramento e o aparelho digestivo já está funcionando bem”, diz o boletim. Ainda segundo os médicos, a evolução do quadro de Greca é “muito favorável”. Para este tipo de cirurgia, o período de internação dos pacientes costuma ser de cinco a sete dias.

Terceira cirurgia

Esta é a terceira cirurgia a qual Greca é submetido desde que assumiu a prefeitura em 2017. Há quase um ano, em dezembro de 2018, Greca ficou uma semana internado depois de cirurgia de emergência. Após uma indisposição alimentar, os médicos constataram a existência de uma hérnia umbilical estrangulada que prendia um pedaço do intestino delgado.

Em 2 de janeiro de 2017, logo apos assumir a prefeitura, Greca também precisou ser internado. Na época, o prefeito teve um problema pulmonar. Ele ficou alguns dias internado .