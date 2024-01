A Urbanização de Curitiba (Urbs) inicia, na próxima terça-feira (2/1), a reforma do último lote de estações-tubo que estão passando por revitalizações da cidade. O trabalho, dividido em lotes, começou em setembro de 2023 e prevê a reforma de 120 estações-tubo, com investimento de R$ 6,4 milhões, até 31 de janeiro.

Os passageiros precisam ficar atentos porque durante o período de obras as estações-tubo serão desativadas parcialmente ou integralmente. Nesse último grupo, seis estações-tubo serão reformadas: Museu Oscar Niemeyer, sentido Terminal Boqueirão (2/1 a 8/1); Praça Rui Barbosa, sentido Bairro Novo (2/1 a 8/1); Central, sentido Terminal Capão Raso (2/1 a 31/1);Vale do Pinhão, sentido Terminal Pinheirinho (3/1 a 11/1); Prefeitura, sentido Terminal Boqueirão (9/1 a 15/1);Terminal Capão Raso, sentido CIC/Araucária (9/1 a 19/1).

Os usuários são avisados por informações em cartazes e Painéis de Mensagens Variáveis (PMV), nas estações-tubo. O projeto prevê a reforma dos pisos e a adequação das portas destinadas a pessoas com deficiência.

Com o projeto de revitalização de 120 estações-tubo, sobe para 205 o número de pontos reformados desde 2022, o que representa 60% das 338 estações-tubo da cidade. Em 2022, já haviam sido revitalizadas 85 estações-tubo, além da reforma do Terminal Cabral, com R$ 6,5 milhões em investimentos.

Você já viu essas??

Grana na conta! Mega da Virada 2023 dá prêmio para 21 apostas de Curitiba; Resultado! Novidade Badalada churrascaria de Curitiba abre filial em Balneário Camboriú Mega da Virada 2023 Fuja da fila! Saiba como apostar na Mega da Virada online