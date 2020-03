A Universidade Federal do Paraná (UFPR) anunciou, na noite deste domingo (22), a prorrogação da suspensão das aulas em todos os campi da instituição no estado. Segundo o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, o prazo era até o dia 30 de março, mas dada a situação do avanço da covid-19 – que já tem 54 casos no Paraná, sendo destes 31 em Curitiba – , precisou ser prorrogado até o dia 2 de maio. Até esta data, portanto, nenhuma atividade será realizada pela instituição.

publicidade

+Leia mais! Curitibano faz show na sacada durante isolamento do coronavírus. Veja!

“Esse é um horizonte que, no ponto de vista epidemiológico, não irá mudar. Um período em que o isolamento social é mais necessário do que nunca e um momento em que cada um terá que se adaptar a estas circunstâncias novas”, disse o reitor em um vídeo divulgado aos alunos e professores da UFPR.

Além da prorrogação da suspensão das aulas, Fonseca explicou que haverá mais diálogo e mais tempo para uma ideia que chegou ser discutida como alternativa para esse período de isolamento social: aulas e atividades remotas. “Não queremos tomar decisões precipitadas, isso será decidido apenas se todos forem atendidos, dado sobretudo a quantidade de alunos que ainda não têm a inclusão digital dada a sua vulnerabilidade econômica”, ressaltou o reitor.

+Viu essa? Método que identifica anticorpos pode ser crucial no combate ao coronavírus

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇