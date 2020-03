Boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa), neste domingo (22), apontou novos casos de Covid-19 no Paraná. Agora são 54 novos. Destes, 31 são em Curitiba. São três novos casos em Curitiba, além de Foz do Iguaçu (3), Cianorte (1), Colombo (1), Pinhais (1) e moradores de Miami-EUA (2) que estão sendo tratados no Estado.

Os pacientes do novo boletim são seis homens e cinco mulheres, com idades entre 17 e 54 anos e que estiveram na Itália, Emirados Árabes, Miami e/ou em contato com casos confirmados fora do Paraná. Segundo a Sesa, não houve nenhum caso com transmissão comunitária no estado.

Hoje são 1.354 casos em investigação – já com a nova metodologia –, 159 casos descartados. Aproximadamente 600 casos em investigação foram testados pelo Lacen e foram negativados, mas não constam no sistema do Ministério da Saúde em razão da instabilidade da plataforma.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).