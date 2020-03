A UFPR informa que está PRORROGADA a supensão das aulas, em todos os campi, até o dia 2 de maio.Acompanhe no pronunciamento do reitor Ricardo Marcelo Fonseca.*Em virtude da recomendação do distaciamento social e para não expor os tradutores, o vídeo está sem libras. O vídeo legendado pode ser visto através do link https://bit.ly/2U8unHU, no youtube da UFPR TV, acionando em "definições" a opção "legenda".Ricardo Marcelo Fonseca III Ricardo Marcelo Fonseca IV