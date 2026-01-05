UFPR abre inscrições para Oficinas Criativas; veja programação gratuita

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Abriram nesta segunda-feira (05/01) as inscrições para as atividades do projeto Oficinas Criativas da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ministradas por estudantes da instituição em diferentes campi, as oficinas são gratuitas e voltadas para toda a comunidade.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de janeiro, por meio de um formulário online. Quem completar a partir de 70% da carga horária das atividades recebe certificado de participação. A edição 2026 conta, inclusive, com uma atividade fora de Curitiba, na UFPR Litoral, em Matinhos.

O Oficinas Criativas na UFPR é um projeto de extensão da SEGEC – Seção de Gestão Cultural da UFPR, da Coordenadoria de Cultura da UFPR. Confira abaixo as informações de todas as oficinas ofertadas:

Letramento Cênico para Jovens e Adultos – com Agnan Siqueira

Mais do que uma oficina de introdução ao teatro, trata-se de uma imersão nas artes da cena como linguagem em que os participantes aprenderão a ler corpos em cena e se exercitarão na prática escrevendo a cena com os próprios corpos.

Data: 27, 29 de janeiro e 3 e 5 de fevereiro

Horário: 19h às 22h

Local: Prédio Histórico da UFPR

New Queer Cinema: Uma Discussão Teórica – com O Ana e Lein Machado

A oficina será composta por quatro encontros voltados à discussão de textos presentes no catálogo New Queer Cinema: cinema, sexualidade e política, selecionados e disponibilizados pelos oficineiros. Além das discussões acerca dos textos, serão apresentados trechos de diferentes filmes sobre os quais os textos discorrem enquanto ferramenta educativa.

Data: 26, 30 de janeiro e 2 e 9 de fevereiro

Horário: 19h às 22h

Local: Reitoria da UFPR

Práticas Têxteis como Laços de Resistência – com Coletivo (H)eras

As práticas têxteis são produzidas pela humanidade desde os primórdios da cultura e, assim como todas as formas de expressão, também atuam como manifestação política, artística e econômica de um povo ou grupo social. A partir disso, o Coletivo (H)eras questiona as barreiras entre arte e artesanato, institucional e popular, privado e coletivo, e questões de gênero que perpassam o gesto manual do têxtil.

Nessa oficina serão exploradas diversas técnicas têxteis como forma de expressão coletiva e individual. Ao final do percurso, cada participante terá as próprias criações e participará da intervenção no trabalho artístico Mapinguari.

Data: 2, 5, 9 e 12 de fevereiro

Horário: 14h às 17h

Local: Prédio Histórico da UFPR

Oficina de Discotecagem (DJ/Mixagem) – com Ganesh Toresin

A oficina é uma imersão prática e criativa dividida em dois dias, voltada a quem deseja conhecer o universo da cultura DJ. Os participantes aprendem sobre a história e os fundamentos da discotecagem, o uso de equipamentos, softwares e aplicativos, e as principais técnicas de mixagem como beatmatching, equalização e transições entre faixas. A oficina combina teoria, escuta musical e prática, resultando na montagem e apresentação de um mini set ao final. O foco é introduzir o desenvolvimento de percepção rítmica, sensibilidade musical, expressão artística e técnica prática por meio da seleção e mixagem de músicas.

Data: 31 de janeiro e 7 de fevereiro

Horário:9h ás 12h e 13h às 16h

Local: Rebouças UFPR

Caminhando com a Ballroom – Elementos do Vogue Femme – com Gior e Bambini Juicy Couture

Nesta 4° edição da Caminhando com a Ballroom será abordada a história da Cultura, elementos relacionados a performance, consciência corporal e o Vogue Femme, juntamente com o estudo e a prática dos 5 elementos da vertente.

Data: 27 e 28 de janeiro e 3, 4, 10 e 11 de fevereiro

Horário: 19h às 21h

Local: Reitoria UFPR

Caligrafia de Rua – com Luiz Marcelo, André Roberto e Guilherme Braga

A oficina busca promover a expressão artística e o protagonismo juvenil através do grafite, desenvolvendo o domínio das técnicas de caligrafia da cultura Hip-Hop, colocando a intervenção urbana como uma ferramenta de transformação e resgate social conduzindo os jovens para as atividades acadêmicas.

Data: 2, 5, 9 e 12 de fevereiro

Horário: 14h às 17h

Local: UFPR Litoral – Matinhos

Humor Gráfico: ilustrar piadas – com Julia Picles

Vai ter risada na faculdade sim! Nessas férias vamos falar de memes, do que nos faz rir (e do que não faz), também perder o medo da folha em branco e escrever e rabiscar piadas, porque rir é se comunicar com quem a gente gosta! Esse é o momento de exercer a arte do sit down comedy.

Data: 27 e 29 de janeiro e 10 e 12 de fevereiro

Horário: 9h às 12h

Local: Reitoria UFPR

Criação de Jogos de Aventura – com Besouro Narrando

A oficina pretende ensinar o básico para utilização da engine Adventure Game Studio, um software gratuito e open-source de produção de jogos, uma ferramenta fácil de aprender para iniciantes e pessoas de fora do mundo da programação. Participantes irão aprender como programar puzzles simples, definir variáveis, exportar assets para criação de personagens e cenários, etc. Recomenda-se que es participantes tenham um mínimo de proficiência com computadores e com o idioma inglês para melhor compreensão dos conteúdos passados na oficina.

Data: 27 e 29 de janeiro e 3, 5, 10, 12, 18 e 19 de fevereiro

Horário: 13h30 às 15h

Local: Reitoria UFPR

+ Leia mais Quase 10 mil infrações são registradas nas estradas do Paraná

Arte em Concreto – com Leon Henrique Pereira

A oficina Arte em Concreto convida você a explorar o processo de criação dos painéis em concreto aparente que marcam Curitiba. Da ideia ao molde em isopor e à aplicação do concreto, você aprenderá técnicas de produção, textura e acabamento. Inspirada nos painéis do artista curitibano Poty Lazzarotto, a atividade oferece uma experiência imersiva que transforma desenho em uma forma concreta. Dê asas à sua criação!

Data: 26 de janeiro e 2, 6 e 13 de fevereiro

Horário: 9h às 12h

Local: Centro Politécnico UFPR

Paleta Rupestre: Pigmentos Naturais Ancestrais – com Renan Peres

Vamos adentrar o fantástico universo dos pigmentos naturais, retornando há passados distantes para descobrir como as espécies humanas criavam soluções para materialidades que possibilitassem a representação gráfica e como podemos aplicar essas soluções hoje. Além da introdução teórica sobre arte rupestre, iremos aprender a processar e refinar terras, argilas e carvão, para que possam servir de pigmento, tornando viável o desenvolvimento de tintas altamente duráveis e estáveis.

Data: 26 de janeiro e 3 e 10 de fevereiro

Horário: 13h30 às 17h30

Local: DEARTES UFPR

Corpo e Poesia: Autoescrituras do Corpo em Movimento – com Ana Villas Bôas

A oficina propõe um espaço de experimentação entre dança, palavra e presença, onde o corpo é entendido como texto vivo, capaz de escrever-se em gestos, pausas, respirações e silêncios. Partindo da ideia de que cada corpo é portador de narrativas singulares, memórias e afetos inscritos na pele, a oficina convida os participantes a escutar e traduzir seus movimentos em linguagem poética, elaborando autoescrituras corporais – modos sensíveis de narrar-se através do corpo em movimento.

Data: 3, 5, 10 e 12 de fevereiro

Horário: 14h às 17h

Local: Rebouças UFPR

Olhos no Céu, Pés no Chão: uma leitura materialista da Bíblia – com Antonio Dissenha

Como interpretar a Bíblia e quais os limites para a atribuição de uma suposta intencionalidade do texto e do autor, e o papel do leitor na construção do sentido do texto? Esta oficina busca compreender o papel do contexto histórico, da sociedade e da cultura nos estudos bíblicos, atentando para o papel que diferentes ideologias desempenham ao longo desse processo na seleção, modulação e supressão dos escritos, bem como tentando impor sua própria hermenêutica através do discurso teológico.

Data: 24 e 31 de janeiro e 7 de fevereiro

Horário: 14h às 18h

Local: Reitoria UFPR