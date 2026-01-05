Quase 10 mil infrações são registradas nas estradas do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) registrou 9.664 infrações de trânsito nas rodovias estaduais entre 30 de dezembro e 5 de janeiro, durante as ações de fiscalização do Ano-Novo. O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) reforçou o policiamento devido ao aumento do fluxo de veículos, focando na segurança viária.

Entre as infrações contabilizadas, 253 autos foram relacionados à embriaguez ao volante e 178 a ultrapassagens em local proibido. O monitoramento eletrônico registrou 6.754 imagens captadas por radares de fiscalização. Nove pessoas foram presas por crimes de trânsito.

No período, ocorreram 70 sinistros, sendo 43 com vítimas, resultando em 81 pessoas feridas e 12 óbitos em todo o Paraná. No Litoral, que recebeu mais de 2 milhões de pessoas, houve 25 sinistros de trânsito, com 14 feridos e um óbito.

As ações de fiscalização no Litoral resultaram em 189 autos por embriaguez ao volante, 52 por ultrapassagens em local proibido e 1.077 por não uso do cinto de segurança. O objetivo principal das operações é preservar vidas através da fiscalização, prevenção e conscientização dos condutores, especialmente em períodos de maior movimentação nas rodovias.