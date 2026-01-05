Imprudência

Quase 10 mil infrações são registradas nas estradas do Paraná

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 05/01/26 13h39
PMPR

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) registrou 9.664 infrações de trânsito nas rodovias estaduais entre 30 de dezembro e 5 de janeiro, durante as ações de fiscalização do Ano-Novo. O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) reforçou o policiamento devido ao aumento do fluxo de veículos, focando na segurança viária.

Entre as infrações contabilizadas, 253 autos foram relacionados à embriaguez ao volante e 178 a ultrapassagens em local proibido. O monitoramento eletrônico registrou 6.754 imagens captadas por radares de fiscalização. Nove pessoas foram presas por crimes de trânsito.

+ Leia mais

No período, ocorreram 70 sinistros, sendo 43 com vítimas, resultando em 81 pessoas feridas e 12 óbitos em todo o Paraná. No Litoral, que recebeu mais de 2 milhões de pessoas, houve 25 sinistros de trânsito, com 14 feridos e um óbito.

As ações de fiscalização no Litoral resultaram em 189 autos por embriaguez ao volante, 52 por ultrapassagens em local proibido e 1.077 por não uso do cinto de segurança. O objetivo principal das operações é preservar vidas através da fiscalização, prevenção e conscientização dos condutores, especialmente em períodos de maior movimentação nas rodovias.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google