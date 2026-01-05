Morre aos 85 anos Nilson Müller, criador do moderno Zequinha

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná se despediu nesta segunda-feira (05/01) de Nilson Waldir Müller, artista plástico, ilustrador, escultor e cenógrafo que marcou profundamente as artes visuais do estado. Müller, falecido aos 85 anos, ficou conhecido por modernizar o personagem Zequinha, ícone da cultura paranaense.

Nascido em Curitiba em 1941, Müller iniciou sua trajetória artística ainda criança, copiando revistas em quadrinhos. Aos 12 anos, conheceu Guido Viaro no Centro Juvenil de Artes Plásticas, experiência que o levou a cursar a Faculdade de Belas Artes. Aos 16, tornou-se o primeiro cenógrafo de televisão do Paraná.

Ao longo de sua carreira, Müller atuou intensamente na ilustração publicitária e editorial, na pintura e na criação de personagens. Seu trabalho foi reconhecido com diversos prêmios, incluindo o Salão Paranaense e o Prêmio Qualidade Brasil.

O legado do Zequinha

Em 1979, Müller ficou responsável por redesenhar e modernizar o Zequinha para o álbum de figurinhas “Clube do Zequinha”. O personagem, criado originalmente em 1928, tornou-se parte da memória afetiva de gerações de paranaenses através de uma campanha de incentivo ao recolhimento do ICMS.

Em 2021, durante o aniversário de Curitiba, o Zequinha foi relançado com novas ilustrações de Müller, reafirmando sua atualidade e força simbólica. O artista deixa um legado essencial para a história da arte, da ilustração e das narrativas gráficas no Paraná, continuando a inspirar artistas e públicos de diversas gerações.