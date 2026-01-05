Paraná oscila entre 5,6°C no interior e nova onda de calor

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná deve enfrentar uma semana de instabilidade climática, com chuvas irregulares e variações significativas de temperatura, segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Após um fim de semana com menos precipitações, novas pancadas de chuva são esperadas em diversas regiões do estado.

Na manhã desta segunda-feira (05/01), várias cidades do interior registraram as temperaturas mais baixas já observadas em janeiro, com mínimas chegando a 5,6°C em General Carneiro. O meteorologista Leonardo Furlan explica que esse fenômeno se deve ao avanço de uma massa de ar frio que seguiu uma frente fria que se deslocou pelo oceano no fim de semana.

Apesar do início frio, as temperaturas devem se elevar ao longo do dia, especialmente no Oeste e Norte do estado, onde há possibilidade de pancadas de chuva irregulares à tarde. Na faixa Leste, incluindo Curitiba e o litoral, o dia permanecerá nublado com chuvas fracas e isoladas, e máximas não ultrapassando 21°C.

Previsão para os próximos dias

A terça-feira (06/01) manterá um padrão semelhante, com chuvas isoladas na faixa Leste e possibilidade de temporais à tarde. No Interior, o sol aparecerá com maior frequência, elevando as temperaturas. A partir de quarta-feira (07), o calor aumentará em todo o estado, com máximas podendo ultrapassar 30°C no Noroeste.

Uma mudança significativa é esperada entre quinta e sexta-feira (08 e 09/01), devido à formação de um sistema de baixa pressão entre o norte da Argentina e o Paraguai. Isso resultará em aumento das instabilidades em todo o Paraná, com possibilidade de temporais localizados e chuvas intensas em todas as regiões.

As temperaturas máximas devem atingir cerca de 30°C em todo o estado na quinta-feira, com leve declínio na sexta-feira devido às chuvas. A região Oeste manterá o calor até sexta-feira, com queda prevista para o sábado (10/01). O Simepar recomenda atenção às condições meteorológicas, especialmente em áreas propensas a alagamentos e deslizamentos.