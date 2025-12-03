UFPR abre inscrições para nova turma da Universidade Aberta da Maturidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir de 60 anos

O sonho de frequentar os corredores universitários não tem limite de idade. A prova disso é que a Universidade Federal do Paraná (UFPR) está com inscrições abertas para a turma 2026 da Universidade Aberta da Maturidade (UAM), com 70 vagas destinadas a pessoas com 60 anos ou mais.

As inscrições começaram nesta terça-feira (2/12) e seguem até 12 de fevereiro de 2026. Os interessados podem se inscrever pelo formulário eletrônico ou presencialmente na Unidade Batel da UFPR, localizada na Rua Pasteur, nº 26, até o dia 12 de fevereiro, das 9h às 12h.

A iniciativa, que teve a primeira turma em 2012, nasceu como uma forma de combater a exclusão social e promover o convívio entre idosos, aproximando-os do ambiente universitário e fomentando a educação continuada.

+ Leia mais UFPR lança processo seletivo sem vestibular para 852 vagas em 56 cursos

Os selecionados receberão o resultado por e-mail ou aplicativo de mensagens no dia 23 de fevereiro de 2026. As aulas começam em 3 de março, com encontros semanais às terças-feiras, das 14h às 17h, no Bloco Didático II do Setor de Ciências da Saúde, no Campus Botânico.

Programação da Universidade Aberta da Maturidade

A programação é diversificada e abrange temas como inclusão digital, direito do idoso, saúde, atividades corporais, meio ambiente, arte e cultura. Para receber o certificado ao final do curso, os participantes precisam ter frequência mínima de 75% nas atividades.

Atualmente, o projeto acontece em Curitiba e Palotina. Para mais informações ou dúvidas, os interessados podem acessar o edital completo no site da universidade ou entrar em contato pelo e-mail uam.ufpr1@gmail.com.