Obra emergencial provoca interdição parcial na Avenida Vicente Machado

A Prefeitura de Curitiba deu início na manhã desta quarta-feira (29/10) a um trabalho emergencial na Avenida Vicente Machado. O serviço busca corrigir uma erosão provocada pelo deslocamento da tubulação da rede pluvial, que comprometeu o pavimento no cruzamento com a Rua Euclides da Cunha, no bairro Batel.

A intervenção está sob coordenação da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) e demanda uma escavação profunda, além da utilização de grandes maquinários. Por conta da complexidade do trabalho, uma faixa da via está interditada.

O local recebeu sinalização e a orientação aos motoristas é para redobrarem a atenção ao passar pela região. Sempre que possível, é recomendado utilizar rotas alternativas para evitar congestionamentos. A previsão inicial é que os trabalhos se estendam por aproximadamente 10 dias, podendo variar conforme as condições climáticas.

De acordo com a prefeitura, apesar do transtorno temporário no tráfego, o bloqueio parcial é essencial para garantir a segurança de motoristas e pedestres. A intervenção permitirá o restabelecimento da estrutura da galeria e da via, prevenindo riscos futuros de alagamentos e danos estruturais.

Buraco na Avenida Vicente Machado

Diretor do Departamento de Pontes e Drenagem da Smop, Paulo Vitor Lucca explica que a intervenção foi definida após vistoria técnica realizada na terça-feira (28/10), quando a equipe foi acionada para verificar a abertura de um buraco na pista. O local foi imediatamente interditado e sinalizado para prevenir acidentes, em uma ação conjunta com a Superintendência de Trânsito (Setran) e a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

“A sondagem inicial apontou o rompimento de dois tubos que iniciaram o processo de erosão e precisam ser substituídos. A escavação e recomposição da estrutura de drenagem estão sendo realizadas em uma via com grande circulação de veículos, o que a torna uma ação complexa”, explicou Lucca.

Lucca destaca ainda a importância da participação dos cidadãos na identificação de problemas. Quando alguém percebe a formação de um buraco de erosão – uma cavidade profunda no asfalto que pode resultar de rompimentos de galerias, vazamentos ou infiltrações de água – é fundamental comunicar imediatamente à Prefeitura.

“Ao perceber, é importante comunicar imediatamente à Prefeitura de Curitiba. A partir desse registro, nossas equipes técnicas da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) vão até o local para avaliar a situação, verificar a origem do problema e programar o reparo adequado, garantindo a segurança e a durabilidade do pavimento”, reforça o diretor.

Os cidadãos podem fazer o registro pelo Aplicativo Curitiba 156, pelo site ou por telefone, no 156. Durante o registro, é importante informar o endereço exato e um ponto de referência para facilitar a localização pela equipe técnica.