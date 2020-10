O forte calor na região de Curitiba trouxe, no meio da noite, pancadas de chuvas em toda a cidade. Trovoadas foram ouvidas a partir das 21h com mais intensidade, bem como os raios que as antecediam. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), instabilidades seguem avançando pelo Paraná e estavam previstas para virar temporal em toda Grande Curitiba ainda nesta quarta-feira (7).

>> atualização: Temporal faz dia virar noite em Curitiba nesta quinta-feira (08)

Em vários pontos das cidade os relatos são de pancadas fortes, seguidas de garoa. Em algumas regiões, no entanto, há relatos inclusive de queda de granizo, na região do Rebouças e Prado Velho. A combinação de calor com instabilidade tem o granizo como potencial consequência. No Centro choveu bastante.

No Pilarzinho, chuva fina, um pouco menos de vento, mas muitos raios. No Bacacheri e Bairro Alto, os relatos são parecidos. Muitos raios e chuva em forma de pancada, seguida por chuvisco.

Na região metropolitana, especificamente em Colombo, o cenário foi o mesmo: vento, raios e trovões, e muita chuva. O mesmo cenário foi observado em Almirante Tamandaré.

Internautas também relataram falta de luz em alguns bairros de Curitiba.

Um pouco mais cedo, no início da noite, a Defesa Civil informou os paranaenses via SMS o alerta de temporais. “Chuvas intensas/raios/vendaval/granizo em Campos Gerais, Curitiba e Região Metropolitana. Monitore/proteja-se em local seguro. Vigência de 6h”.