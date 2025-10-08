Tronco torto de árvore em rua movimentada de Curitiba chama atenção; pode cair?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O tronco torto de uma árvore localizada na rua Martim Afonso, no bairro Bigorrilho, em Curitiba, pode causar receio de quem passa por ali. Registros feitos pelo repórter fotográfico da Tribuna do Paraná, Átila Alberti, nesta chuvosa tarde de quarta-feira (08/10), mostram que o tronco inclinado ‘cobre’ as quatro pistas da movimentada via.

A árvore está localizada próxima à esquina da rua Euclides da Cunha. O local é utilizado por quem sai do Campo Comprido em direção aos bairros Mercês e Centro.

Apesar do tronco se inclinar sobre a rua, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente afirma que a situação dessa árvore é acompanhada há bastante tempo.

Segundo a pasta, sempre são feitas vistorias para ver como está a saúde dela e, diante da chuva registrada na capital nos últimos dois dias, uma nova vistoria está programada para essa semana.

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Sinais que indicam risco de queda de árvore

A Defesa Civil do Paraná alerta que sinais de risco de queda incluem raízes expostas, galhos ou tronco quebrados, e comprometimento do tronco por cupins ou deterioração.

A Defesa Civil destaca a importância de adotar determinados cuidados diante do risco, como:

Não se abrigar perto dessas árvores;

Não estacionar próximo;

Evite manusear objetos metálicos ou empinar pipas durante a tempestade, pois atraem raios.

Quem chamar em caso de queda

Em áreas públicas, como ruas, calçadas e praças, a prefeitura e a Defesa Civil do município são responsáveis pela retirada. Comunicados podem ser feitos pelos números 199 0u 153.