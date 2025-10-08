Operação destrói 300 mil garrafas de bebidas importadas na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cerca de 300 mil garrafas foram apreendidas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) durante uma ação realizada na manhã de terça-feira (07/10), na capital e na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A ação faz parte de uma investigação que apura um esquema de comércio irregular de embalagens de bebidas importadas. Além da apreensão, dois homens foram presos por crimes contra o consumidor.

De acordo com o delegado do caso, Fabiano Oliveira, ao todo, foram localizadas e destruídas cerca de 65 mil garrafas de vodka, 50 mil de whisky e 5 mil de gin importado, em Curitiba. Além disso, 100 litros de cachaça artesanal irregular foram descartados, e 71 garrafas de bebidas diversas foram apreendidas em Araucária, na RMC.

Em relação ao fim dado as embalagens, 100 mil garrafas foram totalmente destruídas e outras 200 mil inutilizadas, resultando em 300 mil garrafas retiradas do comércio na região.

Garrafas destruídas durante operação. Foto: PCPR

“A ação teve por objetivo evitar o comércio clandestino dessas garrafas, que podem ser utilizadas por falsificadores para a comercialização de bebidas adulteradas, pondo em risco a saúde e a vida dos paranaenses e dos brasileiros”, explicou Oliveira.

Garrafas com bebidas adulteradas

De acordo com o delegado, as garrafas vazias de bebidas importadas são frequentemente reutilizadas por grupos criminosos especializados em adulteração. A ação é a mesma: colocam produtos de baixa qualidade em embalagens originais e os revendem como bebidas legítimas.

Diante da apreensão, a Vigilância Sanitária interditou um local em que era feita a lavagem das garrafas na RMC. Em São José dos Pinhais, um comerciante foi flagrado comercializando bebidas alcoólicas sem rótulo, por meio de fracionamento e envasamento irregular.

As amostras das bebidas apreendidas foram encaminhadas ao laboratório da Universidade Federal do Paraná (UFPR) para análise.