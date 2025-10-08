Trânsito

Rua do Tatuquara ganha novo sentido a partir desta quinta (09/10)

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca SECOM Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 08/10/25 17h57
mudança de sentido de rua em Curitiba
Foto: Divulgação/Prefeitura de Curitiba

A partir das 11 horas desta quinta-feira (09/10), a Rua Agostinha Maria Ribeiro Abrão, no bairro Tatuquara, em Curitiba, passa a ter sentido único de circulação da Rua Eleonora Brasil Pompeo para a Rua Romário Adalberto Oleskowicz. 

Segundo a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), a mudança busca organizar a circulação de veículos na região e aumentar a segurança dos pedestres.

+ Leia mais

Durante o dia, agentes da SMDT estarão no local para orientar os condutores. Em caso de chuva ou forte garoa, a secretaria informa que a mudança poderá ser adiada.  

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna