Rua do Tatuquara ganha novo sentido a partir desta quinta (09/10)

A partir das 11 horas desta quinta-feira (09/10), a Rua Agostinha Maria Ribeiro Abrão, no bairro Tatuquara, em Curitiba, passa a ter sentido único de circulação da Rua Eleonora Brasil Pompeo para a Rua Romário Adalberto Oleskowicz.
Segundo a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), a mudança busca organizar a circulação de veículos na região e aumentar a segurança dos pedestres.
Durante o dia, agentes da SMDT estarão no local para orientar os condutores. Em caso de chuva ou forte garoa, a secretaria informa que a mudança poderá ser adiada.
