Estradas no Litoral do Paraná passam por obras nos próximos 50 dias

A partir desta semana, a concessionária EPR Litoral Pioneiro inicia o cronograma de obras de recuperação nas rodovias do Litoral do Paraná. Para os próximos 50 dias, estão previstas obras em trechos da BR-277 e nas PR’s 408, em Morretes, 407, em Paranaguá, e 508, na Rodovia Alexandra-Matinhos.

De acordo com a concessionária, as melhorias devem ampliar a capacidade de fluxo e garantir maior segurança aos usuários.

“O trabalho executado agora é mais profundo e robusto em comparação ao que já foi realizado. Enquanto no primeiro ano de concessão o foco foi restabelecer as condições de segurança e trafegabilidade, esta nova etapa eleva a qualidade das rodovias”, explica o diretor de Engenharia da EPR Litoral Pioneiro, Juarez Cordeiro.

Cronograma das obras nas estradas do litoral do Paraná

Segundo a EPR, nesta semana, os trabalhos se concentram na recuperação do pavimento na Serra do Mar da BR-277, entre os quilômetros 63 e 37, no sentido Litoral. Após a conclusão do trecho, a obra segue no sentido Curitiba. Junto com a recuperação do pavimento, a obra contempla a sinalização horizontal.

Nos próximos dias será iniciada a obra de reforço da estrutura da ponte sobre o riacho Passa Sete, no km 16,7 da PR-408, em Morretes. A concessionária explica que será utilizada uma tecnologia na parte inferior e na pista da ponte, além da concretagem de uma nova laje, instalação de barreiras de concreto e adequação de guarda-rodas.

A obra irá ampliar a capacidade da ponte, que poderá receber cargas de até 45 toneladas. Durante a execução do trabalho, o fluxo de veículos ficará permanentemente em “Pare e Siga” no trecho por cerca de 50 dias.

A EPR também fará a recuperação das passarelas localizadas nos kms 2, 2,6 e 3,3 da PR-407, em Paranaguá. As instalações, que são essenciais para a segurança de pedestres que circulam pela região, receberão reforço estrutural e ajustes. Conforme a concessionária, haverá sinalização nos locais, bem como orientação para pedestres e ciclistas.

A concessionária também afirma que vai mobilizar empresas que irão realizar a obra de recuperação de pavimento rígido nas avenidas Bento Rocha e Ayrton Senna, em Paranaguá. Estão previstas, para as próximas semanas, intervenções de pavimento e sinalização na PR-508.

Segundo a EPR, em todos os pontos de obra, haverá sinalização reforçada e orientação a motoristas e moradores das regiões. A recomendação é de que os motoristas e moradores das localidades em obras respeitem a sinalização e, se possível, programem viagens e trajetos considerando a fase de obras.