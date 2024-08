Tribuna comemora 100 mil inscritos no YouTube; e vem novidades!

A Tribuna do Paraná alcançou uma grande marca nesta terça-feira (13): 100 mil inscritos no canal do YouTube. Presente em todas as redes sociais e também no formato impresso, esse é um bom motivo de comemoração do jornal que é referência em Curitiba e região metropolitana+.

No YouTube, quem acompanha o jornal pode conferir vídeos exclusivos, além de conteúdos relevantes produzidos nas reportagens e também pelos blogs do site online.

A Tribuna soma quase 7 milhões de visualizações no canal do YouTube nos últimos 365 dias. Nos primeiros sete meses de 2024 foram quase 4 milhões de visualizações alcançadas somente em Shorts do YouTube – vídeos de duração mais curta.

Coordenador de operações digitais da Tribuna, Rafael Maia comemora os 100 mil inscritos no YouTube e destaca que esse é um marco muito importante para o jornal.

“A gente já trabalha há muitos anos com o fortalecimento do canal e criação de conteúdo de qualidade. É uma forma que a gente encontra de atingir nossos leitores em várias plataformas diferentes, acompanhado sempre as tendências do mercado e as próprias tendências de consumo de informação dos leitores”, diz Maia.

YouTube da Tribuna do Paraná vai ter novidades em breve!

Pensando nos próximos meses, o coordenador de operações digitais adianta que os leitores podem esperar novidades nos próximos meses no canal da Tribuna.

“Nossa equipe tem trabalhado bastante, desde o começo do ano com planejamento de novos conteúdos. A gente tem muita novidade pra chegar pela frente. Estamos criando um podcast, logo vamos lançar ele”, revela.

Cobertura das eleições de 2024 em Curitiba

As eleições municipais deste ano também vão ser exploradas no canal do YouTube da Tribuna do Paraná. Segundo Maia, a partir de setembro os curitibanos poderão contar com novos conteúdos eleitorais.

“Os nossos leitores podem ficar preparados para ter muito conteúdo de qualidade. E eu convido a todos que quiserem nos seguir lá. Vão encontrar bastante conteúdo em vídeo que vai complementar a experiência de informação, pra ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Curitiba e região”, destaca.

