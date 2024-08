Três morrem em grave acidente na frente do CT do Athletico; vídeo!

Um grave acidente entre entre um caminhão e um automóvel provocou três mortes na manhã deste sábado (17) em frente ao Centro de Treinamentos (CT) do Athletico, no bairro Umbará, em Curitiba. Uma mulher está em estado grave.

Em imagens de câmeras de segurança na Estrada do Ganchinho, rua que dá acesso ao CT, e próximo ao Contorno Leste, percebe-se que o acidente ocorreu devido a invasão de faixa do veículo Clio, que bateu de frente no caminhão que vinha no sentido contrário.

Após a colisão, socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), colaborou no trabalho de encaminhamento de uma mulher de 28 anos que ficou presa nas ferragens. Ela acabou sendo direcionada ao Hospital do Cajuru com fraturas nas pernas, no braço e contusão abdominal.

O trânsito na região segue lento devido ao trabalho de limpeza de pista e retirado dos veículos atingidos na forte colisão.

