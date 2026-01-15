Trechos da BR-116 em Curitiba e região terão interdições a partir desta quinta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A BR-116, em trechos de Curitiba, Fazenda Rio Grande e Mandirituba, terá algumas interdições nesta quinta (15/01) e nos próximos dias. De acordo com a Autopista Planalto Sul, concessionária responsável pela rodovia, a paralisação no trânsito ocorrerá para a instalação de displays suspensos de radares fixos.

As atividades programadas acontecerão nesta quinta-feira (15/01), sexta-feira (16/01) e também, na próxima quinta-feira (22/01).

Cronograma das interdições na BR-116

De acordo com a concessionária, as alterações pontuais no tráfego seguirão a programação abaixo:

Dia 15/01, das 21h até 02h

📍 Na BR-116, Fazenda Rio Grande, no km 125,7, sentido Sul

➡️ Interdição total da pista, com desvio de tráfego pela via marginal.

Dia 16/01, das 21h até 02h

📍 Na BR-116, Curitiba, km 117,8, sentido Norte

➡️ Interdição parcial da pista, com bloqueio da faixa da direita.

Dia 22/01, das 8h às 18h

📍 Na BR-116, em Mandirituba, km 149 e km 150, sentidos Norte e Sul

➡️ Operação de tráfego em sistema Pare e Siga.

A concessionária reforça que os locais estarão sinalizados e orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização e programarem os deslocamentos. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços poderão ser reprogramados.