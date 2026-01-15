Curitiba lança campanha de segurança no trânsito com moto de acidentes fatais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba lançou nesta quinta-feira (15/1) a campanha educativa ‘A moto mais mortal do mundo’, visando conscientizar sobre segurança no trânsito. O ponto central da iniciativa é uma motocicleta construída com peças de 12 motos envolvidas em acidentes fatais na cidade, apresentando as histórias por trás de cada perda.

O prefeito Eduardo Pimentel destacou a importância da campanha para todos os motoristas, enfatizando os riscos de acidentes com motos e a necessidade de respeitar as leis de trânsito. A iniciativa busca impactar o público ao mostrar as consequências trágicas dos acidentes.

Dados do Comitê de Dados do Programa Vida no Trânsito revelam que 66 motociclistas morreram em acidentes de trânsito em Curitiba em 2024, número que aumentou para 91 em 2025 – um crescimento de aproximadamente 38%. Em média, a cidade registra 19 acidentes envolvendo motociclistas por dia.

A campanha inclui uma exposição itinerante que percorrerá as dez ruas da cidadania e outros locais do município nos próximos meses. Além disso, serão distribuídas mais de 3 mil antenas corta-pipas para aumentar a segurança dos motociclistas.

O superintendente de Trânsito de Curitiba, Gustavo Garrett, ressaltou que as ações da campanha serão permanentes, visando um trânsito mais seguro na cidade. A iniciativa conta com o apoio de famílias que perderam entes queridos em acidentes de moto, buscando evitar que outras famílias passem por experiências semelhantes.