Trecho de Curitiba da BR-277 terá novas faixas adicionais e ciclovias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A BR-277 passará por obras de ampliação no trecho entre os quilômetros 83 e 74, abrangendo desde a altura do bairro Cajuru ao acesso à Avenida Rui Barbosa, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O projeto está sendo planejado em conjunto pela concessionária EPR Litoral Pioneiro e pela Prefeitura de Curitiba, com o objetivo de melhorar a mobilidade e a segurança no tráfego da rodovia.

De acordo com a concessionária, as intervenções vão contribuir de forma significativa para o fluxo de veículos, com soluções modernas e eficientes. Estão previstas a implantação de faixas adicionais, ciclovias e passarelas, oferecendo alternativas para motoristas, ciclistas e pedestres. A data de início das obras ainda depende da emissão da licença ambiental pelo Instituto Água e Terra (IAT).

O diretor-presidente da concessionária, Marcos Moreira, ressaltou que o projeto será executado de maneira integrada. “Todo o trabalho está sendo realizado de forma planejada e integrada com a Prefeitura de Curitiba, para que as soluções sejam eficientes, garantam fluidez no tráfego e gerem o menor impacto possível para os moradores da região, bem como para os usuários da rodovia. Esse diálogo e a proximidade com o município são essenciais”, comentou.

O projeto foi apresentado à Prefeitura na última sexta-feira (17/10), em reunião que reuniu engenheiros e especialistas da concessionária com representantes da administração municipal e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). O encontro teve como objetivo detalhar o planejamento das obras, discutir aspectos técnicos e ambientais, além de alinhar a execução das intervenções com a infraestrutura urbana da cidade.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉