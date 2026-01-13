TRE-PR registra 4,4 mil atendimentos no recesso e reforça prazo para regularização do título

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Embora o primeiro turno das eleições gerais de 2026 aconteça apenas em 4 de outubro do próximo ano, as eleitoras e os eleitores têm até 6 de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral, para solicitar a emissão da primeira via do Título, a transferência de domicílio eleitoral, a atualização de dados e o cadastramento biométrico.

No período entre os dias 22 de dezembro de 2025 (segunda-feira) e 6 de janeiro de 2026 (terça-feira), durante o recesso judiciário, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) realizou atendimento a 4.466 eleitoras e eleitores nos polos de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, Umuarama e Maringá.

O prazo, que encerra 150 dias antes do pleito conforme previsto no artigo 91 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), é crucial para que a Justiça Eleitoral organize toda a logística da votação, incluindo a definição das Seções Eleitorais e a produção do material necessário.

Até 20 de janeiro, o atendimento nos cartórios eleitorais de Curitiba acontece em horário especial, das 13h às 18h. Após esta data, o funcionamento será das 12h às 18h, na Rua João Parolin, 55.

Para quem prefere resolver pendências sem sair de casa, diversos serviços estão disponíveis online através do autoatendimento da Justiça Eleitoral. No entanto, para atualização biométrica, o comparecimento presencial é obrigatório. Vale lembrar que alguns aplicativos governamentais, como o GOV, utilizam dados biométricos de órgãos oficiais, o que torna importante manter esse cadastro atualizado.

Nas eleições de 2026, que terão como slogan #votonademocracia, serão escolhidos representantes para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador da República, deputado federal e deputado estadual.

Mais de 155 milhões de eleitoras e eleitores estão aptos a votar no próximo pleito no Brasil e no exterior, sendo que 8.399.481 pertencem ao estado do Paraná, conforme dados de outubro de 2025 divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entenda os serviços eleitorais

O alistamento, que compreende a emissão do primeiro título, permite à pessoa exercer seu direito ao voto. Já a transferência de domicílio eleitoral é a operação que atualiza o endereço da pessoa que mudou de cidade, estado ou país. A atualização de dados cadastrais, por sua vez, permite alterações como nome, endereço ou local de votação, sem mudar o município.

Para solicitar qualquer serviço eleitoral, seja online ou presencialmente, é necessário apresentar documento oficial de identidade com foto, CPF (se houver), comprovante de residência recente (emitido entre 3 meses e 1 ano), comprovante de quitação do serviço militar (para homens que completam 19 anos no ano do requerimento) e comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral, se houver.

O voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos e facultativo para pessoas analfabetas, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos. Aqueles que completarem 16 anos até a data do primeiro turno também já podem solicitar a emissão do Título Eleitoral.

Para verificar a situação eleitoral, basta acessar o autoatendimento no site da Justiça Eleitoral, clicar em “Título Eleitoral” e “Consultar situação eleitoral”. A regularização deve ser feita até 6 de maio para garantir o direito ao voto nas Eleições 2026.

Além dos serviços já mencionados, o autoatendimento online também permite solicitar a segunda via do Título Eleitoral, alterar o local de votação, pagar multas, incluir nome social e múltipla filiação, além de emitir certidões.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉