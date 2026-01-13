Curitiba investe em obras e ações para reduzir impactos das chuvas de verão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba tem realizado um trabalho contínuo de preparação para enfrentar as fortes chuvas típicas do verão, com investimentos em obras estruturais, manutenção urbana e políticas públicas voltadas às mudanças climáticas. O objetivo é reduzir impactos e ajudar a capital a atravessar períodos de chuva intensa com mais segurança e resiliência.

Em 2025, a cidade investiu R$ 77,9 milhões em seis obras de macrodrenagem, sendo três finalizadas e três em andamento. Além disso, foram destinados R$ 40 milhões à manutenção da rede de drenagem, com 2.280 serviços executados. Houve ainda a limpeza de 63.084 metros de rios, córregos e canais, e a manutenção de 169 pontes e passarelas.

O trabalho contínuo de manutenção da rede de drenagem é fundamental para garantir o escoamento da água da chuva. Isso inclui a limpeza periódica de rios e córregos, recuperação de galerias, desobstrução de caixas de captação e conservação de pontes.

A Prefeitura também está atualizando o Plano Diretor de Drenagem para adequar o planejamento da cidade à nova realidade climática e urbana, com chuvas mais intensas em menos tempo e uma cidade mais impermeabilizada.

Além das obras de infraestrutura, Curitiba aposta em políticas públicas integradas para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. Isso inclui projetos de ampliação de áreas verdes, recuperação ambiental, mobilidade sustentável e redução da emissão de gases de efeito estufa.

A cidade também é exemplo de “cidade-esponja”, com 52 parques e bosques públicos que ajudam a reduzir o risco de inundações, combater as “ilhas de calor” e preservar a biodiversidade.

Durante eventos de chuva forte, equipes integradas da Defesa Civil, administrações regionais e secretarias municipais atuam no atendimento à população, limpeza urbana, remoção de árvores e obras emergenciais.

A Prefeitura orienta os cidadãos a adotarem medidas preventivas, como limpar calhas e bueiros, não jogar lixo em locais inadequados, e ficar atentos aos alertas meteorológicos para reduzir riscos e colaborar com a resiliência da cidade frente às chuvas intensas.