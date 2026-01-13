Importantes ruas do Centro de Curitiba serão interditadas para obras: Onde e até quando?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Avenida Mariano Torres e a Rua Conselheiro Laurindo, no Centro de Curitiba, terão trechos parcialmente fechados nos próximos dias devido às obras do Ligeirão Leste/Oeste na Avenida Sete de Setembro. As intervenções fazem parte do projeto de ampliação do sistema de transporte da cidade.

Na Mariano Torres, uma das pistas será interditada no cruzamento com a Sete de Setembro entre os dias 14 e 17 de janeiro. Já na Conselheiro Laurindo, o tráfego será reduzido no mesmo cruzamento entre 22 e 24 de janeiro. Os serviços incluem corte no pavimento, passagem de dutos e fresagem.

A empresa responsável pelas obras instalará sinalização adequada com placas, cerquites e cavaletes. O fluxo de veículos e pedestres não deve ser totalmente interrompido, mas motoristas e transeuntes devem ficar atentos às mudanças. Em caso de mau tempo, as intervenções podem ser adiadas.

As obras fazem parte do projeto do novo BRT Leste/Oeste, que prevê a requalificação de 20 km de infraestrutura para ônibus, incluindo a reforma de 34 estações-tubo e cinco terminais. O programa conta com financiamento internacional de US$ 75 milhões e visa melhorar a mobilidade urbana, reduzir o tempo de viagem e diminuir as emissões de carbono na cidade.