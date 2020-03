Por causa da pandemia do coronavírus (Covid-19), o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e a Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) vão promover uma mudança nos atendimentos presencias dos eleitores e dos inscritos na fila por moradia.

Os eleitores que necessitem utilizar os serviços do TRE-PR, devem fazer um prévio agendamento pela internet, para diminuir o tempo de espera nas centrais de atendimento de todo o Paraná.

O TRE ainda orienta aos eleitores que tenham regressado áreas de transmissão da doença, ou que tenham parentes próximos nessa situação só devem procurar atendimento presencial nos serviços públicos após o período de 14 dias, como medida de prevenção ao coronavírus.

Cohab

Já a Cohab suspendeu as seis reuniões presenciais de apresentação de moradias marcadas para a próxima semana, a medida vale somente para reuniões com a participação de um grande número de pessoas.Os convocados receberão um link de um vídeo por e-mail com o mesmo conteúdo das reuniões presenciais. Os demais serviços da Cohab continuam funcionando normalmente na sede e agências das Ruas da Cidadania.

Serviço

TRE-PR, informações (41) 3330-8880

Cohab, informações (41) 3221-8100

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).