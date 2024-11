Transporte coletivo será reforçado para 2º domingo de prova do ENEM

Neste domingo (10) acontece a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O transporte público de Curitiba será reforçado para atender os milhares de estudantes que farão a prova prevista para o período da tarde. A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai colocar em operação algumas linhas que não operam aos domingos para facilitar o acesso. É o caso das linhas 815, 829 e 614.

A linha 815-Reforço Tuiuti terá uma tabela especial com ônibus para viagens de ida e volta do Terminal Campina do Siqueira à Universidade Tuiuti, conforme demanda de passageiros, até o término do evento.

A 829-Universidade Positivo, que também não funciona aos domingos, vai operar com tabela especial com ida e volta do Terminal Campo Comprido à Universidade Positivo.

Ainda será colocada em operação a linha 614-Fazendinha/PUC com trajeto de ida do Terminal Fazendinha à Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC) Campus Curitiba. A Urbs informa que haverá uma linha especial Cabral/PUC, com viagens de ida do Terminal Cabral à PUC.

Segunda etapa

Os candidatos farão as provas de ciências da natureza, química, física, biologia e matemática, neste segundo dia. A abertura dos portões dos locais de prova será ao meio-dia com fechamento às 13h. As provas serão no período das 13h30 às 18h30.

Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), responsável pela aplicação do ENEM, no Paraná, cerca de 24% dos mais de 179 mil alunos inscritos não compareceram no primeiro dia de exame, no domingo passado (3), quando os candidatos fizeram provas de linguagens, ciências humanas, história, geografia, filosofia, sociologia e redação.

A divulgação do gabarito das provas do ENEM está prevista para o dia 20 de novembro, e o resultado final vai ser divulgado em 13 de janeiro de 2025.