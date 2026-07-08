Importante saída da Linha Verde em Curitiba é bloqueada para obras; Trânsito em tempo real

O trânsito em Curitiba sofre impactos importantes a partir desta quarta-feira (08), com bloqueios em pontos estratégicos para o avanço das obras do Novo Inter 2 e reparos emergenciais de saneamento. A principal interdição ocorre no Bairro Alto, com bloqueio de uma saída da Linha Verde e no Centro Cívico, onde a Rua Aristides Teixeira será totalmente por três meses.

Motoristas devem redobrar a atenção e planejar rotas alternativas para evitar congestionamentos nas regiões afetadas.

Bloqueios no trânsito de Curitiba

Centro Cívico: A Rua Aristides Teixeira está totalmente bloqueada no trecho entre a Rua Mateus Leme e a Avenida Cândido de Abreu. A interdição total ocorre das 8h às 17h para obras de drenagem do Novo Inter 2. Nos demais horários, o trânsito flui parcialmente, com restrição apenas na faixa da direita. A previsão é que a intervenção dure três meses. Para quem segue em direção à Avenida Cândido de Abreu, os desvios sugeridos são pelas ruas Roberto Barrozo, Nilo Peçanha e Barão de Antonina; ou pelas ruas Roberto Barrozo, Mateus Leme, Professor Benedito Nicolau dos Santos, Conselheiro Raul Viana, Jacy Loureiro de Campos e Ernani Santiago de Oliveira.

Bairro Alto: A Rua Dante Angelote, que serve como alça de acesso ao Bairro Alto para quem trafega pela BR-116, passa por bloqueio total de pista das 9h às 17h. A interdição é necessária para um conserto emergencial na rede de água executado pela Sanepar. O sentido oposto da via, em direção à rodovia, permanece liberado para o tráfego.

Santa Quitéria: O cruzamento da Rua Brasílio Ovídio da Costa com a Rua Curupaitis pode registrar bloqueios pontuais e temporários ao longo do dia. Equipes trabalham na implantação de infraestrutura de fibra óptica e tentarão realizar o serviço sem interromper o fluxo. Caso haja necessidade técnica, interdições rápidas serão acionadas após avaliação no local.