Vereadores de Curitiba são denunciados por usar veículos oficiais em manifestação 

Os vereadores Angelo Vanhoni (PT) e Professora Angela (PSOL) foram denunciados por suposta quebra de decoro parlamentar após utilizarem veículos oficiais da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) para participar da 9ª Marcha para a Diversidade, realizada no dia 28 de junho. A Mesa Diretora da Câmara iniciou a análise das representações nesta segunda-feira (6), após o protocolo feito pelo vereador Bruno Secco (PL).

Segundo a denúncia, os parlamentares utilizaram carros oficiais do Legislativo para participar de uma manifestação política realizada em um domingo, fora do expediente. O documento sustenta que o uso dos veículos nessas circunstâncias contraria a legislação municipal.

A lei restringe a utilização da frota oficial a atividades de interesse público, proibindo seu emprego para fins particulares, comerciais ou em situações alheias às funções institucionais.

Em nota enviada à Tribuna do Paraná, a assessoria jurídica da Professora Angela afirmou que não há impedimento legal para o uso de veículo oficial em agendas públicas e atos de representação política e social. O gabinete também classificou a denúncia como uma “tentativa de distorção dos fatos com fins políticos”.

“A participação em eventos públicos de grande relevância e debate social está intrinsecamente ligada aos deveres de representação política e à atividade parlamentar ampla. O mandato representativo não se encerra nos muros da Câmara Municipal e exige a presença ativa junto à sociedade”, afirma a nota.

A reportagem também procurou o gabinete de Angelo Vanhoni na manhã desta terça-feira (7), mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem.

Caso está em análise pela Corregedoria

Na reunião desta segunda-feira (6), a Mesa Diretora recebeu a denúncia e determinou o encaminhamento do caso à Corregedoria da Câmara. Caberá à corregedora, vereadora Delegada Tathiana Guzella (PL), analisar os elementos apresentados e decidir se instaura uma sindicância para apurar os fatos. Caso a investigação seja aberta, o prazo para conclusão será de até 30 dias.

Se a apuração concluir que houve uso irregular dos veículos oficiais, os vereadores poderão responder por infração ao Código de Ética e Decoro Parlamentar. As penalidades variam conforme a gravidade da conduta e podem ir de advertência à recomendação de perda do mandato, cuja decisão final cabe ao plenário da Câmara Municipal.