Trânsito em Curitiba: Linha Verde com acidente, congestionamentos e bloqueio hoje

O tráfego nos principais corredores de Curitiba apresenta graves complicações na manhã desta terça-feira (26/05). O ponto mais crítico da capital é a Linha Verde, que soma os reflexos de um acidente com motociclista às obras de infraestrutura em andamento, resultando em quilômetros de lentidão para os motoristas.

No trecho Norte, entre os bairros Bacacheri e Bairro Alto, o fluxo é intenso e há registro de grande congestionamento desde as 6h50 para quem se desloca do Atuba em direção ao Pinheirinho.

Mais adiante, na região do Jardim Botânico, bem em cima do Viaduto Maurício Fruet, um acidente envolvendo um motociclista interditou duas das três pistas no sentido Pinheirinho, logo na chegada ao cruzamento com a BR-277, travando o deslocamento.

Para completar o cenário na via, os bloqueios crônicos para as obras do novo viaduto no Complexo Tarumã continuam afunilando o tráfego de três para apenas uma faixa no sentido Atuba, gerando longas filas.

Além da Linha Verde, intervenções urbanas e reparos emergenciais em bairros como Mercês e Xaxim também modificam a dinâmica de deslocamento e reduzem a capacidade de fluxo das pistas hoje.

Panorama dos Bloqueios e Interdições Urbanas

Confira o detalhamento dos pontos que exigem atenção redobrada ou desvios por parte dos motoristas nesta terça-feira:

Localização Tipo de Ocorrência Impacto no Trânsito Linha Verde

(Complexo Tarumã) Obras de construção do novo viaduto. Afunilamento severo no sentido Atuba (de três faixas para apenas uma). Longos congestionamentos. Linha Verde

(Jardim Botânico) Acidente com motociclista no início da manhã. Bloqueio parcial de duas faixas no sentido Pinheirinho, próximo à BR-277. Trânsito travado. Linha Verde Norte

(Bacacheri / Bairro Alto) Excesso de veículos / Reflexo do fluxo. Lentidão acentuada e congestionamento desde as primeiras horas do dia no sentido Pinheirinho, com reflexos a partir da saída do Atuba. Rua Roberto Barrozo

(Mercês) Reparos emergenciais em tubulação sob a pista. Interdição parcial de uma faixa de rolamento, afunilando o fluxo de veículos. Rua Eloi Orestes Zeglin

(Xaxim) Trabalhos de manutenção na pista. Bloqueio total da via. Trânsito impedido, com passagem restrita exclusivamente para moradores locais. Rua Major Heitor Guimarães



(Campo Comprido / Campina do Siqueira) Requalificação das pistas para o projeto Novo Inter 2. Bloqueio temporário de uma das faixas. Apenas duas faixas liberadas causam lentidão para quem acessa o Centro vindo da BR-277 ou de bairros da região.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.