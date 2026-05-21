Marginal da Linha Verde será bloqueada para obras nesta sexta-feira

A marginal da Linha Verde Sul, no trecho entre as ruas Francisco Habinovski e Estephana Pietruza, no Capão Raso, será bloqueada nesta sexta-feira (22/5), a partir das 8h, para obras das trincheiras da Estação Vila São Pedro. Os serviços devem durar 30 dias, conforme condições climáticas, e incluem drenagem e reaterro da rede de galeria de concreto.

O bloqueio é necessário para a continuidade da construção das trincheiras que farão a conexão entre os bairros Xaxim e Capão Raso, sob a Linha Verde. Para desviar do trecho em obras, os motoristas que utilizam a marginal devem virar à direita na Rua Francisco Habinovski, à esquerda na Rua Jovina de Oliveira Karam e à esquerda na Rua Ipiranga.

As trincheiras vão conectar os bairros Xaxim, Novo Mundo e Capão Raso por binários viários formados pelas ruas Omar Raymundo Picheth e Marechal Althayr Roszanniy, em um sentido, e Barão do Santo Ângelo e Ipiranga, no sentido oposto. As estruturas terão duas faixas por sentido, além de espaços para pedestres e ciclistas, com estimativa de atender cerca de 2,5 mil veículos por hora em cada sentido.

O projeto prevê duas trincheiras com até 220 metros de extensão e investimento de R$ 89,9 milhões, em parceria entre a prefeitura e o Governo do Paraná. A intervenção também inclui a requalificação de 17 ruas do entorno, com melhorias em pavimentação, iluminação, acessibilidade, sinalização e paisagismo.